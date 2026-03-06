Eine ruhige Runde tut gut

Wenn man einen Saisonverlauf wie die SG Untergimpern 2024/25 hinter sich hat, kann man mit einer gewissen Portion Langeweile ganz gut leben. "Es tut gut diese Runde keinen Stress zu haben", schmunzelt Pedro Martin Puente. Der Trainer der SG Untergimpern musste vergangenes Jahr bis in die Verlängerung der Abstiegsrelegation warten, ehe gegen Neidenstein ein 2:1-Sieg und somit der Klassenerhalt gelang.
Heuer wirkt das Lichtjahre entfernt. Die SGU steht auf einem respektablen vierten Rang und bildet im Sandwich zwischen dem Dritten SV Babstadt und dem Fünften TSV Angelbachtal das dünne Tabellenmittelfeld der Kreisklasse A. Davor marschiert Steinsfurt als Zweiter schnurstracks in Richtung Kreisliga-Relegation und an der Spitze gibt es wohl keinerlei Zweifel mehr, dass der kommende Meister TSV Ittlingen heißt. Das bedeutet im Umkehrschluss – ab Rang sechs beginnt der Abstiegskampf.
"Wir sind einfach breiter aufgestellt und haben weniger Verletzungen zu beklagen", sieht Puente den Hauptgrund für den Aufschwung in der verbesserten personellen Situation und ergänzt, "wir hatten einige Spiele, in denen wir vier, fünf Jungs auf der Bank hatten und somit aus dem Vollen schöpfen konnten." Das ist eine Ausgangslage, wie sie im Kreisfußball mittlerweile alles andere als alltäglich ist und gibt gleichzeitig Planungssicherheit. Die Weichenstellung Richtung 2026/27 hat längst begonnen, wie der 40-Jährige betont: „Wir wollen den Kader zusammenhalten und mit ein, zwei Neuen gezielt verstärken.“
Vorher steht aber noch eine halbe Saison an und dabei wollen die Untergimperner das bestmögliche, sprich Rand drei, rausholen. In dieser Hinsicht erwartet sie am Sonntag ein klassisches Drei-Punkte-Spiel, wenn der TSV Angelbachtal auf den Blutberg kommt. "Der Platz ist natürlich nicht in seiner besten Verfassung, aber ich glaube, das trifft momentan auf alle zu", so Puente, der im voranschreitenden Frühling auch immer bessere werdende Fußballplätze ausmacht, "da müssen wir jetzt durch und wenn sich in dieser Phase niemand verletzt, ist das die Hauptsache."
Die Frühform lässt sich indes als durchwachsen beschreiben. Die Nullnummer in Hilsbach vor Wochenfrist war laut dem SGU-Coach genau das richtige Ergebnis: "Dieses Spiel konnte nur ein 0:0 als Ergebnis haben. Es war für beide ein sehr schwieriger Auftakt." Gegen Angelbachtal hofft er, "dass wir uns ähnlich wie im Hinspiel schlagen." Damals hat Untergimpern einen fulminanten 6:2-Auswärtssieg eingefahren.