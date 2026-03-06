Eine ruhige Runde tut gut Kreisklasse A Sinsheim +++ Untergimpern fühlt sich im vorderen Drittel wohl – Puente: "Man sieht, dass wir es besser können als letztes Jahr" von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die SGU (grün) gehört zu den Überraschungsmannschaften im Sinsheimer Kreis. – Foto: Brian Wirth

Wenn man einen Saisonverlauf wie die SG Untergimpern 2024/25 hinter sich hat, kann man mit einer gewissen Portion Langeweile ganz gut leben. "Es tut gut diese Runde keinen Stress zu haben", schmunzelt Pedro Martin Puente. Der Trainer der SG Untergimpern musste vergangenes Jahr bis in die Verlängerung der Abstiegsrelegation warten, ehe gegen Neidenstein ein 2:1-Sieg und somit der Klassenerhalt gelang.

Heuer wirkt das Lichtjahre entfernt. Die SGU steht auf einem respektablen vierten Rang und bildet im Sandwich zwischen dem Dritten SV Babstadt und dem Fünften TSV Angelbachtal das dünne Tabellenmittelfeld der Kreisklasse A. Davor marschiert Steinsfurt als Zweiter schnurstracks in Richtung Kreisliga-Relegation und an der Spitze gibt es wohl keinerlei Zweifel mehr, dass der kommende Meister TSV Ittlingen heißt. Das bedeutet im Umkehrschluss – ab Rang sechs beginnt der Abstiegskampf. "Wir sind einfach breiter aufgestellt und haben weniger Verletzungen zu beklagen", sieht Puente den Hauptgrund für den Aufschwung in der verbesserten personellen Situation und ergänzt, "wir hatten einige Spiele, in denen wir vier, fünf Jungs auf der Bank hatten und somit aus dem Vollen schöpfen konnten." Das ist eine Ausgangslage, wie sie im Kreisfußball mittlerweile alles andere als alltäglich ist und gibt gleichzeitig Planungssicherheit. Die Weichenstellung Richtung 2026/27 hat längst begonnen, wie der 40-Jährige betont: „Wir wollen den Kader zusammenhalten und mit ein, zwei Neuen gezielt verstärken.“