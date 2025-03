Es wird wieder ernst für Beeck. – Foto: Michael Schnieders

Eine Rückrunde unter ungewohnten Vorzeichen Mit dem Spiel bei Teutonia Weiden startet der FC Wegberg-Beeck am Sonntag in die Rückrunde. Der Kader ist deutlich stärker als in der Hinrunde – mit einigen Gewinnern aus der Vorbereitung. Auch am Trainerteam hat sich etwas getan.

Was haben für den FC Wegberg-Beeck die Mittelrheinliga-Saison 2012/2013 und die aktuelle gemeinsam? Nun, die laufende Spielzeit ist die erste seit zwölf Jahren, in der der FC vor dem Rückrundenstart praktisch schon Planungssicherheit hat, in welcher Spielklasse es in der nächsten Saison weitergeht – erneut in der Mittelrheinliga.

Vor zwölf Jahren geschah dies freilich unter traurigen Vorzeichen: Im November 2012 war nach langer und schwerer Krankheit Trainer André Sieberichs gestorben. Friedel Henßen hatte bereits im August übernommen und führte den FC am Ende auf Platz sieben. Womit in Beeck damals auch alle zufrieden waren. Eine derartige Rückrunde hat es seitdem in Beeck aber nicht mehr gegeben, ging es stattdessen stets um eine dieser beiden elementaren Fragen: Gelingt der Aufstieg in die Regionalliga – oder: Schafft der FC den Klassenerhalt in der Regionalliga? Auch wenn es für Beeck in der Rückrunde diesmal nicht um Auf- oder Abstieg geht: Hohe Ziele verfolgen die Kleeblätter auch so. „Wir wollen unter die ersten Drei“, bekräftigt Coach Mike Schmalenberg. Aktuell steht Beeck auf Rang fünf – mit zwei Punkten Rückstand auf Teutonia Weiden. Exakt dort treten die Schwarz-Roten am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz des Jupp-Derwall-Stadions in Würselen an (Anstoß 15.30 Uhr). Mit einem Sieg würde Beeck also an diesem Gegner schon mal vorbeiziehen. Fakten und Einschätzungen zum Start.