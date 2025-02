Eine Rückkehr ohne Happy End 

Es war der Tag der Premieren und Comebacks auf dem Zerfer Kunstrasen: Bei den Gästen vom TuS Kirchberg kam der frühere Morbacher Dennis Schröder erstmals in dieser Saison zum Einsatz und beendete damit seine Pause, die er sich nach dem Einstieg von Thorsten Haubst (war bis Mitte November Coach im Hunsrück) auferlegt hatte. Aufseiten der personell sehr gebeutelten Hochwälder feierten mit Adrian Eisenbarth und Jens Baumeister gleich zwei etatmäßige Akteure der in der Kreisliga B10 spielenden zweiten Mannschaft am Samstagnachmittag ihre Startelfdebüts für diese Saison. In der 77. Minute kam dann noch ein alter Bekannter in die Partie, der vor rund zweieinhalb Jahren sein vorerst letztes Spiel für die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden absolviert hatte, um sich danach auf seine Trainertätigkeit bei Saar-Verbandsligist SG Perl/Besch zu konzentrieren: Timo Mertinitz. Für den Fall der Fälle hatte der mittlerweile 38-Jährige seinen Spielerpass bei den Hochwäldern gelassen. Angesichts der zahlreichen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle griff Fabian Mohsmann nun auf seinen früheren (Spieler-)Trainerkollegen zurück: „Ich dachte immer, dass es nicht mehr so weit kommen wird. Sensationell und nicht selbstverständlich, dass Timo so kurzfristig eingesprungen ist.“

Ähnlich überraschend wie in der ersten Hälfte schlug Kirchberg dann erneut zu. Wieder wirkte Hochwald unsortiert, diesmal nach einem eigenen Eckstoß. Die Linksflanke von Jonas Heimer erreichte Leon Görgen, der sich zentral cool behauptete (80.). Anschließend war der TuS dem dritten Tor näher als die Gastgeber dem Ausgleich. So klatschte Görgens Drehschuss an die Latte (85.), ehe Casian Samoila nach einem Konter vergab (90.+2).

Mohsmann blickte auf eine insgesamt unglückliche Niederlage zurück: „Vor allem in der ersten Hälfte waren wir drückend überlegen. Neben einigen guten Chancen haben wir aber auch die eine oder andere Situation nicht sauber zu Ende gespielt – und den Gegner mit extremen Fehlern zu den beiden Treffern eingeladen.“

Die Gastgeber trotzten gerade in den ersten 45 Minuten ihren personellen Problemen. Schwungvoll spielte die Sportgemeinschaft nach vorne. Nach Flanke von Nils Hemmes verpasste der am langen Pfosten lauernde Matthias Burg das Ziel nur knapp (6.). Noch in derselben Minute versuchte es Tim Thielen aus der Distanz, wenig später strich der Schuss des Hochwälder Angreifers nur knapp über die Latte (9.). Die Hochwälder waren im Mittelfeld präsenter, Kirchberg bekam keinen Zugriff. Der Einsatz stimmte aber beim TuS. So lenkte Torwart Tizian Christ in der 18. Minute einen wuchtigen Hemmes-Schuss gekonnt zur Ecke Dann klärte Tim Reifenschneider zwei Mal im letzten Moment und vereitelte so potenziell große Einschussmöglichkeiten von Hemmes und Bidon (26., 33.).

Fabian Mohsmann, Trainer der SG Hochwald:

Über weite Strecken erwies sich die Elf von Haubst-Nachfolger Artem Sagel als Muster an Effizienz. Als die Hausherren nach einem eigenen Freistoß und anschließendem Ballverlust unsortiert waren, schnappte sich Tim Müller das Spielgerät, wuselte sich noch an ein paar Gegenspielern vorbei und schloss mit einem Schuss aus halblinker Position ab (41.). Kritische Situationen musste Kirchberg auch nach Wiederanpfiff überstehen. Ein Burg-Schlenzer strich über den Winkel (55.), und Maximilian Hoffmann scheiterte nur knapp per Kopf (58.). Dann erwies sich erneut Christ als Meister seines Fachs: Bei einem Distanzschuss von Bidon reagierte der Keeper prächtig (60.).

Die SG riskierte immer mehr, lockerte so die Abwehr. Eine gute Konterchance verdaddelte der eingewechselte Erik Milz (69.), ehe Burg wenn auch nur für die zwischenzeitliche Erleichterung sorgte.

Obschon es die Pleite des bisherigen Tabellenzweiten gegen den Vorletzten war, nahm Mohsmann den Fehlstart nach der Winterpause gefasst auf: „Selbst mit den vielen Ausfällen waren wir das spielerisch bessere Team. Normalerweise wäre selbst ein Remis unserer Leistung nicht gerecht geworden. Die Art und Weise stimmt mich positiv, allerdings erwarten wir zum Heimspiel am kommenden Samstag gegen Immendorf nur Luca Heintel zurück.“

SG Hochwald 2023 – TuS Kirchberg ⇥1:2 (0:1)

Hochwald: Koltes – M. Burg, Hoffmann, Diop, Eisenbarth (86. Kauz) – Bidon, R. Mohsmann, Lenz – J. Baumeister (77. T. Mertinitz) –Thielen, Hemmes.

Kirchberg: Christ – Schröder, Rode, Reifenschneider, Weber (65. Milz) – Gohres (46. Özer), Schneider, Müller (59. Heimer), Auler (82. Samoila) – Daum, Görgen.

Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn)

Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Tim Müller (41.), 1:1 Matthias Burg (76.), 1:2 Leon Görgen (80.)