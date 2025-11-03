Das Spiel begann turbulent: Bereits nach 17 Minuten lag der SCW mit 0:2 zurück. Doch anstatt zu resignieren, zeigte das Claaßen-Team bemerkenswerte Moral und drehte die Partie noch vor der Pause. Binnen fünf Minuten stellten die Göttinger auf 2:2 – ein früher Hinweis auf den offensiven Schlagabtausch, der angekündigt wurde.

„Ja, tatsächlich war es wie angekündigt ein Offensivspektakel. Ich dachte nach dem 2:2, das Spiel geht 7:6 aus“, kommentierte Claaßen schmunzelnd nach der Partie. Beide Teams suchten den Weg nach vorn, doch während Nörten mehrere gute Chancen ausließ – darunter zwei Pfostentreffer –, blieb der SCW kaltschnäuziger.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen. Göttingen hatte durch einen weiteren Pfostenschuss Pech, ehe kurz vor Schluss der entscheidende Treffer fiel. Mit dem späten 3:2 sicherten sich die Gastgeber den „Lucky Punch“.

„Ich glaube, insgesamt ein schmeichelhafter Sieg für uns. Aber wenn man die Moral der Mannschaft sieht, die nach 0:2, nach 17 Minuten noch 3:2 gewinnt, dann ist das eine richtig, richtig gute Teamleistung, auf die man stolz sein kann“, lobte der Coach die Einstellung seines Teams.

Nach dem Erfolg steht der SCW Göttingen mit 19 Punkten aus 12 Spielen auf Rang fünf der Tabelle und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenteams. Claaßen blickt bereits voraus: „Wir hoffen, dass wir nächste Woche anknüpfen können.“