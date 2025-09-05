Eine Reise zum Angstgegner? Dorfen ist beim FCT gefragt

Dern TSV Dorfen muss sich heute auswärts in Töging beweisen. Für das Bezirksliga-Team ist es ein Duell mit dem Angstgegner.

Bereits heute Abend um 19.30 Uhr tritt der TSV Dorfen beim FC Töging an. Nach der Niederlage und der Leistung vergangenes Wochenende gegen den TSV Peterskirchen wollen sich die Mannen von Coach Andreas Hartl und Spielertrainer Gerhard Thalmaier rehabilitieren. Sie treten aber bei ihrem Angstgegner an.

In der Tat ist der Gastgeber für die Isenstädter schon immer schwer zu bespielen gewesen. In bisher acht Aufeinandertreffen in der Bezirksliga Ost zogen die Dorfener sechsmal den Kürzeren, bei zwei Erfolgen. Diese Bilanz gilt es zu verbessern. Die Elf von Trainer Robert Berg scheint zurzeit einen schlechten Lauf zu haben. Zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge. Die letzte Partie verloren sie in Zorneding mit 0:2. Ihr Toptorjäger heißt Karlo Jolic. Er hat bisher viermal ins Schwarze getroffen.

Hartl warnt vor einer „extrem starken Mannschaft“. Sie hat im Team zahlreiche gute Einzelspieler und haben sich zudem vor der Saison gezielt verstärkt mit Akteuren, die schon höherklassig tätig waren. „Sie hatten nicht gerade den besten Start, aber ich erwarte Töging am Ende der Saison ganz vorne“, so Hartl, der auch zugibt: „Wir haben letzte Woche keine gute Leisung geboten, aber am Ende auch etwas unglücklich verloren.“

Dazu hat sich Daniel Vorderwestner in der Partie gegen Peterskirchen eine schwerwiegende Schulterverletzung zugezogen und wird dem Vernehmen nach mehrere Wochen ausfallen. Ein Lichtblick ist, dass Lukas Aimer wieder zur Verfügung steht, aber vorerst in der Zweiten aufgebaut wird.

Ansonsten kann Hartl aus dem Vollen schöpfen, wenn man bedenkt, dass die Langzeitverletzten Markus Mittermaier und Alexander Wolf immer noch fehlen und auch Michael Friemer noch nicht ganz fit ist. Hartl gibt sich trotzdem kämpferisch und wird sein Team darauf einstellen, die Leistung zu verbessern und nach Möglichkeit drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.⇥Tipp: 1:1