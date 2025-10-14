„Eine reife und erwachsene Leistung“

„Es war kein einfaches Spiel“, betonte Klein nach dem Abpfiff. „Brome ist mit uns auf den B-Platz gegangen, der ist lang und eng. Gegen tiefstehende Gegner spielt man in der Regel über die Außen, das war auf diesem Platz nicht ganz so einfach.“

Trotz dieser Rahmenbedingungen kontrollierte der SSV das Geschehen weitgehend. Robin Luschert brachte die Gäste per Elfmeter in Führung (25.), bevor Malte Istock (57.) und Tim Kneisel (86.) in der zweiten Halbzeit den verdienten Sieg sicherten. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein paar Ballverluste gehabt, die zu Kontern geführt haben“, so Klein. „Aber letztlich ist nichts passiert. Wir hätten schon zur Pause 2:0 oder 3:0 führen können.“

Nach dem Seitenwechsel agierte Vorsfelde zielstrebiger und ließ defensiv kaum noch etwas zu. „In der zweiten Halbzeit wollten wir das 2:0 machen, haben das auch geschafft, sind geduldig geblieben und haben eine wirklich reife und erwachsene Leistung gezeigt“, lobte der Coach.

Trotz des klaren Ergebnisses zollte Klein auch dem Gegner Respekt: „Brome hat 90 Minuten gut gegengehalten, alles versucht und uns alles abverlangt.“ Am Ende aber überwog der Stolz über die eigene Leistung: „Die Jungs haben das sehr, sehr gut runtergespielt und dementsprechend auch völlig verdient gewonnen.“