Die zweite Mannschaft des MTV Wolfenbüttel hat im Bezirksliga-Topspiel beim bisherigen Tabellenführer SC Gitter ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 3:0 (1:0) feierte die Elf von Trainer Murat Güzel einen überzeugenden Auswärtssieg und demonstrierte dabei Reife, Spielstärke und Kaltschnäuzigkeit.

„Das war eine reife Leistung unserer jungen Mannschaft“, bilanzierte Güzel nach dem Erfolg. Durchschnittlich nur 20 Jahre alt war seine Startelf, dennoch kontrollierte sie das Geschehen über weite Strecken, besonders durch Ballkontrolle und Geduld.

Die Partie begann umkämpft, Gitter suchte immer wieder den schnellen Weg nach vorne. Besonders im Umschaltspiel waren die Gastgeber gefährlich, doch die Gäste-Defensive um Torhüter Eike Binder stand sicher. Kurz vor der Pause belohnte sich der MTV für seine Spielkontrolle: Bosacki traf in der 43. Minute zur Führung. „Geburtstagskind Oliwier Bosacki wurde 19 und hat sich selbst beschenkt.. ein Tor und eine starke Vorlage“, lobte Güzel seinen jungen Schützling.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gitter zunächst den Druck, fand jedoch kaum ein Durchkommen. In dieser Phase zeigten die Wolfenbütteler Geduld und Stabilität, ehe Jasper Schmiedel in der 62. Minute auf 2:0 stellte. Der SC Gitter bäumte sich zwar noch einmal auf, doch mit zunehmender Spielzeit schwanden die Kräfte. „Ich hatte teilweise das Gefühl, dass Gitter kaputt war“, erklärte Güzel. Den Schlusspunkt setzte Noah Mook in der 85. Minute nach einem sehenswerten Angriff über Bosacki.