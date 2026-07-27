Eine Regel, die für viel Irritiation sorgt

– Foto: Thomas Rinke

Vor der Saison 2026/27 wurden eine Reihe von neuen Regeln eingeführt, unter anderem das Fußballer, sofern diese auf dem Platz behandelt bzw. untersucht werden oder eine verletzungsbedingte Spielunterbrechung verursachen, das Spielfeld verlassen und dort mindestens eine Minute warten müssen, bis sie wieder das Spielfeld betreten dürfen. Eine Regel, die bereits nach ein paar Wochen für viel Verwirrung und mitunter Unverständnis sorgt. Wir haben die Stimmen einiger niederbayerischer Top-Trainer eingeholt.

Unterzahl nach Verletzungsunterbrechungen Nicht nur bei Auswechslungen kann es künftig vorkommen, dass Spieler*innen eine Zwangspause auferlegt wird. Fußballer*innen müssen ab sofort, sofern sie auf dem Spielfeld behandelt werden, untersucht werden oder eine verletzungsbedingte Spielunterbrechung verursachen, das Spielfeld verlassen und dort mindestens eine Minute warten, bis sie wieder das Spielfeld betreten dürfen. Anders als bei den Auswechslungen müssen sie dabei aber nicht auf die nächste Unterbrechung warten. Hierfür reicht die Erlaubnis der Schiedsrichter*innen, die von den Unparteiischen auch im laufenden Spiel angezeigt werden kann.

… Spieler*innen desselben Teams nach einem Zusammenprall behandelt werden müssen.

… sich ein*e Spieler*in schwer verletzt.

… ein*e Spieler*in durch ein Foul verletzt wurde, für das eine persönliche Strafe ausgesprochen wurde und die anschließende Behandlung schnell abgeschlossen wurde.

… ein Strafstoß verhängt wurde und die verletzte Person diesen schießen soll.







Die Stimmen:



Heiko Schwarz (Trainer SV Schalding-Heining): "Für mich sorgt die Regel bislang für sehr viel Verwirrung. Gefühlt kapiert niemand, wann ein Spieler dann wirklich raus muss und wann nicht. Da ist keine klare Linie erkennbar und zudem kommt dann auch meist viel Hektik rein, weil ständig auf den Schiedsrichter reingerufen wird, wann die Minute endlich vorbei ist und der betroffene Spieler wieder aufs Feld darf. Im Profifußball bleiben auch oft Spieler am Boden liegen und es wird trotzdem weitergespielt. Es liegt dann im Ermessensspielraum des Schiedsrichters, ob er die Partie unterbricht oder nicht. Daran sollte man sich im Amateurfußball vielleicht auch orientieren."





Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): "Ich bewerte mittlerweile die Regeleinführungen nicht mehr. Allgemein führt es - glaube ich zumindest - langsam zu mehr Missverständnissen, als das es dem Fußball hilft, da die Diskussionen auf und neben dem Feld immer mehr werden."





Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): "Grundsätzlich finde ich die Idee dieser Regel nicht schlecht. Das Zeitspiel wird dadurch verhindert, aber man kann es schwer pauschalisieren. Deshalb bin ich da etwas zweigeteilter Meinung. Einerseits super, um den Spielfluss zu erhalten - andererseits bei schwerwiegenden Verletzungen schwer umzusetzen."





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Die Idee, unnötige Spielunterbrechungen zu reduzieren und den Spielfluss zu fördern, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Kritisch sehe ich allerdings, dass sich die Regel aus meiner Sicht zu stark am Profifußball orientiert und die Gegebenheiten im Amateurbereich zu wenig berücksichtigt. Eine einminütige Unterzahl kann dort Spiele entscheiden und wird dazu führen, dass viele verletzte Spieler versuchen, das Spielfeld möglichst selbstständig zu verlassen oder Behandlungen hinauszögern, um ihre Mannschaft nicht in Unterzahl zu bringen. Ich befürchte deshalb, dass die Regel im Amateurfußball eher neue Probleme schafft, als bestehende zu lösen."





Patrick Choroba (Spielertrainer 1. FC Passau): "Einerseits finde ich die Regel gut. weil jetzt öfters einfach aufgestanden wird und dadurch das Zeitspiel wegfällt. Auf der anderen Seite ist es natürlich äußerst ärgerlich, wenn mich als Spieler jemand wegtritt und ich dafür bestraft werde, indem ich dann eine Minute nicht mehr auf den Platz darf."





Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Der Grundgedanke dieser Regel ist bezüglich Dingen wie Zeitspiel gut, die Umsetzung bislang nicht. Es ist keine klare Linie erkennbar und dass ein Spieler, der durch ein Foul verletzt wurde, für ein Vergehen des Gegners mehr oder weniger bestraft wird, ist nicht im Sinne des Sports. Zumindest eine Einheitlichkeit muss her - ansonsten wird das zu einer reinen Farce."

