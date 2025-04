»Eine Reaktion zeigen« - nicht nur im Derby!

Michael Eder (Teammanager, Ruderting): "Dass wir nach Halbzeit-Rückstand und den zwei schweren Verletzungen in der 1. Halbzeit nochmal so zurückgekommen sind, spricht für die Moral unserer Truppe - noch dazu bei unserem Angstgegner in München, bei dem wir noch nie die volle Punkteausbeute einfahren konnten. Deshalb sind wir weiterhin absolut im Soll. Mit viel Offensivpower und schnellen Spielzügen wollen wir am Samstag von Anfang an gleich zeigen, wer Herr im Hause ist und dass wir keine Debatte über den Sieger aufkommen lassen wollen."



Personal: Selina Zieringer und Anne Schwerdt sind verletzt.

Markus Schwirzinger (Trainer, Kirchberg): "Schaffen wir es im Derby gegen Ruderting unsere wiederkehrenden Fehler abzustellen. können wir was mitnehmen. Da wir wiederum mit einer angespannten Personallage zu kämpfen haben, macht die Situation jedoch nicht leichter. Trotzdem werden wir dem Gegner die Punkte nicht kampflos überlassen."

Personal: Leonie Knötig (Bänderriss) und Karin Friedrich (Urlaub) fehlen sicher. Hinter Sophie Haller (Zerrung), Isabell Plüschke (Knie) und Lisa Kuffner (Ferse) stehen große Fragezeichen.