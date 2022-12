Eine Punkteteilung, die keinem hilft Allmersbachs Fußballer kommen im Landesliga-Kellerduell beim Vorletzten Oeffingen nur zu einem 2:2.

Von Beginn an entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit reichlich Chancen auf beiden Seiten. Den Anfang machten die Platzherren.

Alexander Grau (17.) und Georgios Liakas (6.) scheiterten aber jeweils mit ihren Kopfbällen an SVA- Keeper Dario Nieswandt. Auf der anderen Seite wurde Tim Wehrsig in der 11. Minute bei einem Schussversuch am Fünfmeterraum gerade noch abgeblockt. Fünf Minuten später zwang Oeffingens stets gefährlicher Angreifer Faton Sylai den SVA-Torwart zu einer Glanzparade. In der 13. Minute schickte Hannes Theilacker Allmersbachs Torjäger Kim Schmidt mit einem feinen Steilpass, der Angreifer umkurvte Torhüter Mario Peric und schob zur Führung für die Gäste ein. Mit der knappen Führung für die Täles-Elf ging es in die Pause.

In der 56. Minute hatte Kim Schmidt Pech, dass sein Drehschuss nur am Pfosten landete. Mehr Schussglück hatte auf der anderen Seite Fabian Kolb, der in der 63. Minute den Ausgleich erzielte. Nur drei Minuten später wurde Kim Schmidt im Strafraum gefoult. Kapitän Tim Wehrsig übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter souverän zum 2:1 für den SVA.

Die Gastgeber gaben sich aber nicht geschlagen. Denn in der 75. Minute setzte sich Alen Rogosic im Strafraum durch und donnerte den Ball zum 2:2 ins Netz (75.). Pech für Allmersbach war, dass der Linienrichter zuvor eine Abseitsposition übersehen hatte.

Die Schlussphase war ein offener Schlagabtausch. Erst scheiterte Schmidt beim Versuch, Torhüter Peric zu umspielen (84.), dann hatte Oeffingen Pech, dass ein Flachschuss von Robin Angrisani lediglich am Außenpfosten landete (88.).