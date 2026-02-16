Eine Premiere, die keinem wirklich hilft

Es hat bis zum 24. Spieltag gedauert, ehe der 1. FC Schweinfurt 05 das erste Unentschieden der Saison eingefahren hat. Gegen den FC Ingolstadt trennten sich die Schnüdel am späten Faschingssonntagabend mit 1:1 vor 2.277 Zuschauern. Zuvor hatten die Unterfranken drei Partien gewonnen und 20 Partien verloren
Alles auf einen Blick:
1. FC Schweinfurt 05 – FC Ingolstadt 04 1:1
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic, Nick Doktorczyk, Leonard Langhans (89. Lauris Bausenwein), Pius Krätschmer, Devin Angleberger, Tim Latteier (78. Kristian Böhnlein), Johannes Geis, Winners Osawe, Joshua Endres (83. Erik Shuranov), Manuel Wintzheimer (46. Dustin Forkel)
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Georgios Antzoulas, Lukas Fröde (89. Ognjen Drakulic), Max Plath (90. Yannick Deichmann), Gustav Christensen, Frederik Carlsen, Julian Kügel (73. Dennis Kaygin), Emilio Kehrer (46. Yann Sturm)
Schiedsrichter: Lennart Kernchen - Zuschauer: 2277
Tore: 1:0 Manuel Wintzheimer (24.), 1:1 Yann Sturm (69.)