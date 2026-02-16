 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Eine Premiere, die keinem wirklich hilft

Schweinfurt 05 holt mit dem 1:1 gegen den FC Ingolstadt 04 das erste Remis dieser Saison

von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christ

Es hat bis zum 24. Spieltag gedauert, ehe der 1. FC Schweinfurt 05 das erste Unentschieden der Saison eingefahren hat. Gegen den FC Ingolstadt trennten sich die Schnüdel am späten Faschingssonntagabend mit 1:1 vor 2.277 Zuschauern. Zuvor hatten die Unterfranken drei Partien gewonnen und 20 Partien verloren

Die Schnüdel konnten zum wiederholten Mal eine Führung nicht ins Ziel bringen bzw. entscheidend ausbauen. Die Schanzer glichen in der zweiten Halbzeit den 0:1-Pausenrückstand durch Manuel Wintzheimer noch aus. Der Abstand aufs rettende Ufer ist dadurch auf 17 Punkte angewachsen. Die Ingolstädter bleiben damit 2026 weiterhin ungeschlagen.

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05 – FC Ingolstadt 04 1:1
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic, Nick Doktorczyk, Leonard Langhans (89. Lauris Bausenwein), Pius Krätschmer, Devin Angleberger, Tim Latteier (78. Kristian Böhnlein), Johannes Geis, Winners Osawe, Joshua Endres (83. Erik Shuranov), Manuel Wintzheimer (46. Dustin Forkel)
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Georgios Antzoulas, Lukas Fröde (89. Ognjen Drakulic), Max Plath (90. Yannick Deichmann), Gustav Christensen, Frederik Carlsen, Julian Kügel (73. Dennis Kaygin), Emilio Kehrer (46. Yann Sturm)
Schiedsrichter: Lennart Kernchen - Zuschauer: 2277
Tore: 1:0 Manuel Wintzheimer (24.), 1:1 Yann Sturm (69.)