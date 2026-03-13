Eine Pokal-Posse, die keine Werbung für den Fußball ist

Auf Sand wird das Pokal-Halbfinale zwischen der SG Breitenberg / Sonnen und der SpVgg GW Deggendorf ausgetragen – Foto: Thomas Rinke

"Es wird von Verbandsseite immer für den Pokal geworben, der sogar eine höhere Wertigkeit als Punktspiele hat. Wenn man dann in einem Halbfinale auf einem Sandplatz spielen muss, ist das Wahnsinn. Wir wollen keineswegs als überheblich rüberkommen, aber das ist doch nicht mehr zeitgemäß und kein würdiger Rahmen für so ein Spiel, bei dem es um die Finalteilnahme geht", grantelt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer. Die SG Breitenberg / Sonnen wollte die Partie bereits im November austragen. "Wir haben die Problematik mit dem März-Termin schon vorgeahnt. Wir liegen auf knapp 700 Höhenmetern und bis vor Kurzem waren unseren Rasenplätze noch schneebedeckt und sind schlichtweg noch nicht bespielbar", berichtet SG-Sportchef Tobias Krottenthaler. Eine Vorverlegung kam für die Donaustädter seinerzeit nicht in Frage. "Wir hatten am 22. November noch das Nachholspiel in Künzing zu bestreiten, daher wäre nur ein Termin unter der Woche in Frage gekommen. An einem Mittwoch Mitte oder Ende November dann aber mal knapp 90 Kilometer fahren müssen und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ein solches Spiel auszutragen, was soll denn das? Wie bereits erwähnt, das ist doch nicht irgendein bedeutungsloser Testkick", sagt Schäfer.







Für den Deggendorfer Fußballchef wäre die Lösung ganz simpel gewesen: "Warum kann man nicht in ein paar Wochen bei dann schon angenehmen Temperaturen unter der Woche spielen? Die SG Breitenberg / Sonnen hat unseres Wissens sogar eine Flutlichtanlage auf einem ihrer Rasenplätze. Das hätte doch wunderbar gepasst." Nun kommt aber der BFV ins Spiel. "Eine Verlegung wäre für uns grundsätzlich durchaus eine Option gewesen. Uns wurde aber am Wochenanfang nochmals mitgeteilt, dass die Partie aus organisatorischen Gründen bis 15. März gespielt sein muss", informiert Krottenthaler. Das Endspiel im Kreis Ost wird traditionell auf einem neutralen Platz ausgetragen. Ob dieser zwingend wochenlang vorher feststehen muss, ist allerdings sehr diskutabel. "In der vor der Saison verschickten Durchführungsbestimmungen für den Toto-Pokal wurde das so festgelegt", lässt Kreisspielleiter Andreas Kriegner auf Nachfrage wissen. Durch den (verständlichen) Deggendorfer Unmut kam in den letzten Tagen jedoch Bewegung in die Angelegenheit und der Verband hätte zumindest etwas eingelenkt. "Uns wurde vom Kreisspielleiter gesagt, dass eine Verlegung auf 24. März möglich wäre. Leider wurde das aber von Seiten der SG Breitenberg / Sonnen abgelehnt", berichtet Schäfer.







Tobias Krottenthaler schildert die Argumente seines Klubs: "Am Montag wurde gegenüber uns klar kommuniziert, dass am Sonntag gespielt werden muss. Daraufhin haben wir ein ursprünglich geplantes Testspiel abgesagt und nach Rücksprache mit der Mannschaft entschieden, die Partie auf Sand durchzuziehen. Am Donnerstag wurden wir vom Kreisspielleiter kontaktiert und der meinte, dass eine Verlegung nun doch möglich wäre. Wir haben beschlossen, nichts mehr umzuwerfen, denn wir hätten keinen Testgegner gehabt und für Sonntag auch schon die ersten Vorbereitungen, darunter die Einkäufe, erledigt." Andreas Schäfer bedauert das ganze Szenario: "In dieser Angelegenheit gibt es nur Verlierer. Wir haben sogar kurzzeitig überlegt, nicht anzutreten oder unsere zweite Mannschaft zu schicken. Das werden wir aber höchstwahrscheinlich bleiben lassen. Sportlich wird das eine brutale Aufgabe. Wir bekommen es mit einem starken Gegner zu tun, der seine Liga extrem dominiert und top motiviert sein wird. Wir müssen den Kampf annehmen, sonst wird nichts drin sein. Fast noch wichtiger ist allerdings, dass sich keiner verletzt."