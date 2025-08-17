Der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) kassiert gegen den SV Mering die erste Saisonniederlage. – Foto: Andreas Lenuweit

Eine Pleite, die doppelt schmerzt Gegen das Spitzenteam aus Mering hat der FC Bad Wörishofen keine Chance +++ Lagerlechfeld freut sich erstmals über drei Punkte +++ Bobingen feiert den dritten Sieg in Folge +++ Langerringen ist nach der 0:2-Pleite in Thalhofen unzufrieden

Härter als die 0:3-Heimniederlage gegen den SV Mering dürfte die Kneippstädter die schwere Knieverletzung ihres Spielertrainers Thomas Waltenberger treffen, die er sich in der 83. Minute in einem Laufduell ohne Verschulden eines Gegenspielers zuzog. Nach drei Siegen in Folge nimmt der TSV Bobingen langsam die Tabellenspitze in den Blick. Mit dem ersten Saisonsieg hat es jetzt auch die SpVgg Lagerlechfeld zurück ins Mittelfeld der Tabelle geschafft. Die Kampfkraft aus der Vorsaison ist zurück. Allerdings hadern die Lechfeldkicker mit der Chancenauswertung. Die SpVgg Langerringen tut sich als Aufsteiger erwartungsgemäß weiterhin schwer. Eine Niederlage beim starken FC Thalhofen ist dabei sicherlich kein Beinbruch.

Die Platzherren hatten die erste Großchance nach acht Spielminuten, als Noah Gaisser von Thomas Waltenberger freigespielt wurde und etwas zu nah zum Gästekeeper Adrian Wolf auflief, um den Ball noch im Tor unterzubringen. Bis zur 14. Spielminute agierten die Meringer vor dem FCW-Strafraum eher unauffällig, aber dann ein schneller Tempowechsel in Form zweier Direktpässe und schon war Torjäger Simon Gail allein vor Schlussmann Julian Fischer. Dass der Innenpfosten beim 0:1 mithelfen musste, war natürlich Glück. Nach Seitenwechsel ein deutlich anderes Bild: Gefühlte 15 Minuten hatte der FCW kaum noch Ballbesitz und gerade, als man den Eindruck haben durfte, dass die Gastgeber wieder „mitspielen“, erzielte Mering den vorentscheidenden zweiten Treffer. Harald Kerber zirkelte den Ball aus halblinker Position von der Strafraumlinie unhaltbar für Julian Fischer ins lange Eck. Der FCW stellte nun natürlich um und die daraus resultierende Verwirrung nutzten die Gäste gleich zum nächsten Treffer. Wieder war es Harald Kerber, der allein vor Julian Fischer auftauchte und vom FCW-Keeper gelegt wurde. Den fälligen Strafstoß von Kapitän Dominik Schön parierte Fischer zunächst glänzend, doch auf Umwegen gelangte der Ball erneut zu Schön und es stand 0:3. Nach dem Spiel bedauerte Merings Spielertrainer Thilo Wilke natürlich die Verletzung von Thomas Waltenberger. Aufgrund der zweiten Hälfte sei der Sieg des SV Mering verdient gewesen. (Thiemann) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Simon Gail (14.), 0:2 Harald Kerber (57.), 0:3 Dominik Schön (61.)

„Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Die wurden eiskalt bestraft“, sagte Langerringens Coach Sebastian Korner nach dem Spiel im Allgäu. Vor allem in der zweiten Halbzeit habe sein Team gut gespielt und hätte einen Treffer verdient. Doch mehr als zwei Aluminiumtreffer sei letztlich nicht zu verbuchen gewesen. Thalhofen habe das Spiel durch seine individuelle Klasse entschieden. „Das Spiel hat aber gezeigt, dass wir durchaus bezirksligatauglich sind“, war die Bilanz von Korner. Die beiden Thalhofener Treffer fielen in der neunten Spielminute durch Nico Beutel, der damit bereits seinen fünften Saisontreffer auf dem Konto hat und in der 39. durch Robin Volland. Damit musste Langerringen im fünften Saisonspiel bereits die vierte Niederlage hinnehmen. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Nico Beutel (9.), 2:0 Robin Volland (39.)

Das Team von Dmitrij Peil kommt langsam ins Rollen und konnte beim bisher stark auftretenden SV Egg den dritten Sieg in Folge einfahren. Das liegt nicht zuletzt auch am neuen Torjäger der Bobinger, Georg Zimmermann. Nach anfänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiten hat er in den beiden letzten Spielen jeweils das wichtige 1:0 erzielt. In Egg traf er bereits in der sechsten Minute. Nach 63 Minuten hätte er mit einem Handelfmeter sogar noch ein zweites Tor folgen lassen können, verschoss aber. Insgesamt konnte sich der TSV Bobingen einige gute Chancen herausspielen. Betrachtet man den verschossenen Elfmeter und eine weitere große Torchance durch Florian Kohler, die nicht zum Torerfolg führte, geht der Bobinger Sieg vor nur 120 Zuschauern in Egg absolut in Ordnung. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Georg Zimmermann (6.), 0:2 Nicolas Prestel (57.)

Besondere Vorkommnisse: Georg Zimmermann (TSV Bobingen) scheitert mit Handelfmeter (63.).

Die Gäste gingen früh in Führung: In der 17. Minute traf Thomas Petrich per Kopf nach einer präzisen Flanke von Lukas Urbin. Nur drei Minuten später erhöhte Florian Merk auf 2:0, erneut assistiert von Urbin. Kaufbeuren kam in der 31. Minute durch Can Uygun zum Anschluss, doch der Ausgleich blieb aus.

Schiedsrichter: Philipp Leitenstern (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 96

Tore: 0:1 Thomas Petrich (17.), 0:2 Florian Merk (20.), 1:2 Can Uygun (31.)

Im Bezirksliga-Duell zwischen TSV Legau und SVO Germaringen kam es zu einem klaren 0:5-Sieg für die Gäste. Schon in der 7. Minute sah Sebastian Veit die Rote Karte, was das Heimteam stark schwächte. Simon Hagg eröffnete in der achten Minute mit einem Freistoß das Torfestival. Luca Katzer erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 0:2. Nach der Pause trafen Julian Renz, Andreas Mayr und Timo Wörz zum deutlichen Endstand von 0:5.

Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Simon Hagg (8.), 0:2 Luca Katzer (45.+4), 0:3 Julian Renz (55.), 0:4 Andreas Mayr (76.), 0:5 Timo Wörz (90.)

Rot: Sebastian Veit (7./TSV Legau)

Angelo Cena (links) und die SpVgg Lagerlechfeld feiern den ersten Saisonsieg. – Foto: Andreas Lode

Nun hat es auch die SpVgg Lagerlechfeld geschafft und konnte in Babenhausen den ersten Saisonsieg feiern. Vor 250 Zuschauern konnte Lagerlechfeld am Ende verdient gewinnen. „Wir waren die bessere Mannschaft. Wir hatten mehr Spielanteile und die klareren Chancen. Aber es gab wieder Probleme mit der Chancenverwertung.“ So lautete die Analyse vom Lagerlechfelder Trainer Daniel Raffler. Am Ende habe das kuriose Eigentor des Gegners, das durch einen Rückpass entstanden war, geholfen. Kevin Heinz war es dann, der in der 80. Minute den Lagerlechfelder Sieg perfekt machte. Nach bisher zwei Unentschieden und zwei Niederlagen war dieser Sieg überfällig. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Silas Bauer (58. Eigentor), 0:2 Kevin Heinz (80.)