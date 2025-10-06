Der ultraspäte 3:3-Ausgleichstreffer im Gastspiel beim SV Hebertsfelden sorgte beim TSV Pilsting für einen Jubelsturm – Foto: Thomas Martner

Eine oscarreife Schlussphase Im Kreisliga-Match zwischen dem SV Hebertsfelden und dem TSV Pilsting fielen in der Nachspielzeit drei Treffer

Benjamin Sußbauer hat in seiner inzwischen ziemlich langen Laufbahn schon einiges erlebt. Der frühere Mittelfeld-Stratege des FC Dingolfing ist seit Sommer 2024 Spielertrainer beim TSV Pilsting. Seinem Heimatverein führte der Blondschopf auf Anhieb - gemeinsam mit seinem Trainer-Partner Simon Käufl - zur Meisterschaft in der Kreisklasse Dingolfing. Dort hat der vom Verletzungspech gebeutelte Neuling allerdings bisher einen sehr harten Stand und ziert das Tabellenende. Umso überraschender holte das Schlusslicht am Tag der Deutschen Einheit einen Teilerfolg beim hoch gehandelten SV Hebertsfelden.

"Ich habe schon viel mitgemacht, aber das war bislang einzigartig", schmunzelt Sußbauer. Bis zum Beginn der Nachspielzeit führte die Gruber-Truppe mit 2:1. In der "Extra-Time" ging es dann richtig rund. Zunächst bekam Patrick Lache nach einem Foul an Martin Abraham, der ehemalige Erfolgscoach des FC Dingolfing II und aktuelle U11-Trainer des FC Bayern München hilft Pilsting seit ein paar Wochen als Spieler aus, eine Zeitstrafe aufgebrummt. Der daraus resultierende Freistoß senkte sich zum 2:2-Ausgleich in die Maschen. "Ich muss eingestehen, dass ich eigentlich flanken wollte. Der Ball ist mir abgerutscht und hat sich ins lange Eck gesenkt", verrät Sußbauer, dessen Truppe aber wenig später erneut durch den reaktivierten SVH-Routinier Christian Haslbeck in Rückstand geriet. "Da haben wir wieder mal nicht gut ausgesehen", seufzt der erfahrene Mittelfeld-Crack, der aber dann doch noch Grund zum Jubeln hatte sollte.





Fr., 03.10.2025, 16:00 Uhr SV Hebertsfelden Hebertsfeld. TSV Pilsting Pilsting 3 3