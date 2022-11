Der TSV Meerbusch hat einen Zähler geholt. – Foto: Patrik Otte

Eine Nullnummer für den TSV Meerbusch Landesligist FC Büderich gewann 4:0 gegen Hilden. die Frauen des OSV siegten auch.

Der TSV Meerbusch kommt in der Oberliga Niederrhein aktuell nicht so richtig in Schwung. Zwar blieb er beim 0:0 gegen den 1. FC Kleve zum dritten Mal in Folge unbesiegt, brachte spielerisch aber eine dürftige Leistung. „Wir haben viel zu wenig investiert, deswegen dürfen wir uns über das Ergebnis nicht beklagen“, sagte Trainer Kevin Kreuzberg.

Vor allem in der ersten Hälfte agierte der TSV zu fahrig und konnte froh sein, dass die Gäste ihre drei Chancen nicht zur Führung nutzten. Die Blau-Gelben traten – mit Ausnahme eines zurecht aberkannten Abseitstreffers – vor der Pause offensiv nur selten in Erscheinung. „Kleve hat oftmals das Tempo verschleppt. Wir haben uns dieser Spielweise viel zu sehr angepasst“, monierte Kreuzberg. Im zweiten Durchgang kam sein Team etwas besser in die Partie, ohne aber großen Druck zu erzeugen. Die einzig klare Chance vergab Oguz Ayan, der in der 70. Minute aus zehn Metern am gegnerischen Keeper scheiterte. Auch Kleve fehlte es an zündenden Ideen, mit Ausnahme zweier guter Abschlüsse brachte auch Meerbuschs Tabellennachbar wenig zustande. In der 87. Minute sah Patrick Ellguth wegen eines wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl sicherte der TSV in der Schlussphase zumindest einen Zähler.