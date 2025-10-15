Eine Niederlage auf der Aegeten

Am 12.10., um 13.30 Uhr, empfing der FC Widnau die Mannschaft aus Uzwil. Die Widnauerinnen starteten gut ins Spiel und hatten in den ersten Minuten bereits einige Grosschancen. Es blieb allerdings beim 0:0. Nach rund einer halben Stunde gelang Uzwil allerdings den Führungstreffer durch ein Eckballtor. Dies war bitter, denn Widnau hatte das Spiel bis dahin im Griff. Bis zur Pause konnte die Heimmannschaft nicht mehr reagieren und es blieb beim Pausenstand von 0:1.

Nach der Pause verlief das Spiel zu Beginn ein wenig ruhiger. Doch die Gäste konnten durch einen sehr schön platzierten Freistoss auf 2:0 erhöhen. Widnau versuchte weiter dranzubleiben, doch der Ball wollte heute bei den Widnauerinnen einfach nicht ins Tor. Was man zudem auch noch sagen muss, die Torhüterin des FC Uzwil hatte einige sehr schöne Paraden gezeigt. Dem FC Uzwil gelang auch noch den 3. Treffer. Somit war das Spiel kurz vor Schluss entschieden. Widnau schaffte es noch ein Tor zu erzielen, allerdings blieb es dann beim Schlussresultat von 1:3.