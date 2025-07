Eine neue Zeitrechnung beginnt im Freisinger Jugendfußball: Vogt und Schaber neue Jugendspielleiter Jugendfußball

In der Führungsriege der Freisinger Jugendleiter tut sich so einiges: Jahrelang leiteten Nicoletta und Torsten Horn den Spielbetrieb. Mit David Vogt und Mike Schaber gibt es jetzt zwei Nachfolger. Und auch für den Sparkassen Cup gab es gute Nachrichten.

Zolling – Als sich die Jugendleiter der Fußballvereine aus dem Landkreis Freising in der vergangenen Woche zu ihrer Versammlung vor der neuen Saison trafen, durfte Jugend-Kreisspielleiter Stefan Erl sein neues Personal in Freising noch nicht vorstellen. Mittlerweile hat er offiziell bekanntgegeben, dass David Vogt und Mike Schaber als Jugendspielleiter fungieren werden. Die Personalien wurden so nun auch vom Präsidium des Bayerischen Fußballverbandes beschlossen.

Über viele Jahre organisierte das Ehepaar Nicoletta und Torsten Horn (beide VfB Hallbergmoos) den Spielbetrieb. In der Jugendleiter-Versammlung wurden die beiden mit Blumen und viel Applaus der Vereine verabschiedet. Die Finalspiele im Sparkassen Cup waren die letzten Spieltage der beiden. Kreis-Jugendspielleiter Stefan Erl und die Kreisvorsitzende Elisabeth Bauer nutzten die Versammlung in Zolling, um den verdienten und verlässlichen Funktionären im Namen des Kreises Donau/Isar und des Bayerischen Fußballverbandes zu danken.

Sparkassen Cup soll fortgeführt werden

Das große Tuschelthema bei den Vereinen war in den vergangenen Tagen die Zukunft des beliebten und prestigeträchtigen Sparkassen Cups. Bei den Finals wurde mehr oder weniger laut angesprochen, dass die 50. Auflage die letzte gewesen sein könnte. Stefan Erl sagte deutlich, dass der Pokalwettbewerb für die Vereine im Landkreis Freising in bewährter Manier weitergehen werde: „Auch in Zukunft werden wir hier wie gewohnt unseren Job machen. Wir setzen uns relativ schnell mit der Sparkasse zusammen.“ Der Kreisspielleiter Donau/Isar wisse auch, dass die Sparkasse als Sponsor weiterhin bereit für den Traditionswettbewerb ist. Diese Ankündigung dürfte bei den Jugendleitern für große Erleichterung sorgen. Bewerbe wie der Sparkassen Cup oder bei den E-Jugendlichen der Merkur CUP sind bei den Freisinger Vereinen absolute Saisonhöhepunkte.

Zukünftig mehr Spiele für den Nachwuchs

In der Jugendleiter-Versammlung gab Erl außerdem bekannt, dass es im Mini-Fußball bei den Kleinsten in der neuen Saison mehr Spieltermine geben wird. Zukünftig wird – in ganz Oberbayern einheitlich – wöchentlich gekickt. Im Kreis Donau/Isar fielen die Reaktionen auf die Erhöhung des Spielrhythmus sehr gemischt aus.

Für den Spielbetrieb 2025/26 wird es bei den Freisinger Vereinen in der A- und C-Jugend Ligen mit 13 Mannschaften geben. „Das wird im Herbst ein bisschen sportlich“, sagte Erl. Die Größe der Gruppen hat zur Folge, dass man zwei Spieltage unter der Woche benötigt. Das kann sich noch ändern, wenn Vereine kurz vor der Saison ihre Mannschaftsmeldungen verändern. In der kommenden Woche werden die verantwortlichen Spielleiter dann die Einteilung der Gruppen und die Spielpläne veröffentlichen.