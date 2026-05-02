Eine neue Hoffnung Landesliga Rhein-Neckar +++ Kirchardt hat frisches Selbstvertrauen getankt und will in Schwetzingen nachlegen von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Kirchardter (blau) haben sich in der Tabelle knapp vor Rheinau geschoben. – Foto: Berthold Gebhard

Der Titel des ersten Teils einer der größten Filmreihen der Kinogeschichte trifft perfekt auf die SG Kirchardt zu. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Dossenheim vom vergangenen Sonntag, dem ersten Dreier seit dem 23. November 2025, ist der Glaube an den Klassenerhalt zurückkehrt. Eine neue Hoffnung sozusagen, so hieß auch der 1977 ins Kino gekommene erste Star Wars Film. Jene Hoffnung könnte am Samstag mit einem Sieg beim SV 98 Schwetzingen neue Nahrung erhalten. Passenderweise ist am Montag der internationale Star Wars Tag. Anpfiff in Schwetzingen ist um 15 Uhr und im Rennen um den Relegationsplatz ist ein weiterer Erfolg dringend nötig, schließlich warten im Saisonendspurt noch zwei dicke Brocken mit dem VfR Mannheim II und dem ASV Eppelheim.

Denis Schwager kann die Lage trotz des zurückgewonnenen Relegationsplatzes realistisch einschätzen. "Wir haben von den drei Konkurrenten um jenen Platz das schwierigste Restprogramm", sagt der Kirchardter Trainer und ist sich bewusst, "dass wir jetzt in Schwetzingen das nächste Endspiel gewinnen müssen, um überhaupt im Rennen zu bleiben." Da tut es gleich doppelt gut, dass sich die personelle Lage endlich mal wieder ein wenig bessert. Gegen Dossenheim hat David Reitarow in seinem zweiten Spiel nach abgesessener Rotsperre doppelt getroffen. "In dieser Partie sind wir endlich mal wieder in Führung gegangen, was unserem Selbstvertrauen enorm gutgetan hat", so der Trainer.