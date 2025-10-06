Eine neue Fußballmannschaft am Rande des Waldstadions

Da es viele Hobbykicker im Verein gäbe, sei daraus die Initiative entstanden, gerne aktiv Fußball spielen zu wollen. Und Lehnen kommt ja auch ursprünglich selbst aus dem Fußballbereich und kickte bereits unter anderem für den SV Altstadt und den SV Kohlhof. Aktuell gehört er dem Kader des SV Reiskirchen II aus der Kreisliga A Neunkirchen an. Momentan habe man bereits 13 Spieler zusammen. Namen sollen jedoch noch keine veröffentlicht werden, da einige Akteure momentan noch das Trikot anderer Vereine tragen und erst noch mit ihrem jetzigen Club sprechen wollen. Insgesamt peile man eine Kaderstärke von 20 bis 25 Spielern an. Wer Trainer oder Spielertrainer dieser neuen Fußballmannschaft wird, steht noch nicht fest - aktuell laufen gerade Gespräche mit in Frage kommenden Kandidaten. Zunächst einmal gelte es aber, Struktur in diese neue Geschichte hineinzubringen. Daher sucht man noch weitere Mitspieler. Ob diese bereits aktuell einem anderen Verein angehören oder Neu- oder Wiedereinsteiger sind, sei nicht von Bedeutung. Die künftige Trainings- und Spielstätte der neuen Mannschaft soll der Kunstrasenplatz unterhalb des Waldstadions sein. Dort könnte es also in naher Zukunft unter anderem zum Lokalderby gegen die SG Union Homburg-Wörschweiler kommen.

Doch zunächst einmal benötigt die neue Mannschaft noch weitere Mitspieler, um ihr Projekt, welches Schritt für Schritt weiterentwickelt werden soll, richtig starten zu können. Daher findet an diesem Donnerstag, 9. Oktober, ab 18 Uhr auf dem Kunstrasenplatz unterhalb des Waldstadions ein erstes Probetraining statt. Vorab soll mich sich dazu bitte per E-Mail unter tvhfussball@gmx.de anmelden.