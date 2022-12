Eine nahezu perfekte Leistung des SV Sonsbeck Der Aufsteiger brillierte zum Abschluss der Hinrunde mit einem 5:1-Heimerfolg über Union Nettetal. Max Fuchs und Alexander Maas trafen doppelt. Zudem wurde bekannt, dass Coach Heinrich Losing und sein Trainerteam mindestens bis Sommer 2024 weitermachen werden.

Neben der Premiere der digitalen Anzeigetafel gab der Sportliche Leiter, Heiner Gesthüsen, eine erfreuliche Nachricht bekannt. Der Aufsteiger verlängerte mit Coach Losing, Co-Trainer Jan Schmitz und Torwarttrainer Bernd Vengels. Somit wird die erfolgreiche Zusammenarbeit um mindestens eine weitere Saison bis Sommer 2024 fortgesetzt. „Wir hatten unter der Woche zwar ein längeres Gespräch, aber als es um die Verlängerung ging, waren wir uns relativ schnell einig. Der Verein macht im Rahmen der Möglichkeiten viel möglich. Und es kommen immer wieder kleine Schritte dazu – wie jetzt die Anzeigetafel. Ich fühle mich sehr wohl, wir haben schon einiges aufgebaut. Wir wollen uns in der Oberliga etablieren“, fasste Losing zusammen.

Führung erarbeitet

Er freute sich im Duell mit Nettetal über die hervorragende Leistung seiner Schützlinge: „Wir waren vorne eiskalt und haben die Schwachstellen des Gegners gut ausgenutzt.“ Aber der Reihe nach: Lediglich Kapitän und Stammkeeper Tim Weichelt rutschte im Vergleich zur Vorwoche für Jonas Holzum in die Startelf. Ansonsten schenkte Losing den Feldspielern das Vertrauen, die zuletzt beim 1:1 in Baumberg in der Anfangsformation standen. Und die legten gleich gut los.

Nach einem taktischen Abtasten gingen die Gastgeber durch ein Traumtor von Maas in Führung (17.). Sonsbecks Nummer 11 hämmerte den Ball aus rund zwanzig Metern sehenswert in den linken Giebel. Als sich die Gäste noch schüttelten, legten die Rot-Weißen direkt nach. Der quirlige und leichtfüßige Massold ließ nach schönem Steilpass von Maas zwei Nettetaler stehen und traf mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:0 (19.). Aber die Union-Kicker gaben sich natürlich noch nicht auf. In der 24. Minute setzte Morten Heffungs einen Schuss an die Latte.

In der Folgezeit schlichen sich einige Ungenauigkeiten im SVS-Spiel ein. So hätte Luca Janßen nach schöner Vorlage von Massold zielstrebiger abschließen können. Peer Winkens verkürzte in der 37. Minute auf 1:2. Nur drei Minuten später hielt Weichelt die Führung fest, indem er stark im eins gegen eins gegen Drilon Istrefi parierte. Somit gingen die Rot-Weißen mit einer knappen Führung in die Kabinen.

Knoten platzt

Nachdem sich die beiden Teams bei frostigen Temperaturen aufgewärmt hatten, erwischte der SVS den besseren Start. Luca Terfloth (47.), Klaus Keisers (48.) und Janßen (53.) vergaben gute Möglichkeiten, ehe der eingewechselte Max Fuchs in einer Nettetaler Drangphase für das 3:1 (62.) sorgte. Der Mittelstürmer behielte die Übersicht, nachdem er von Keisers schön freigespielt wurde. Aber damit nicht genug: Fuchs hatte nach seinem ersten Saisontor Blut gelegt und legte in der 69. Minute das 4:1 nach. Auch Maas wollte mehr. Der gut aufgelegte Flügelspieler krönte seinen Sahnetag mit dem 5:1 (75.) und schlenzte den Ball erneut in den linken Winkel.

„Es war ein intensives und gutes Oberliga-Spiel. Beide Teams haben alles rausgehauen“, sagte Losing. Die letzte Partie in diesem Jahr spielen die Rot-Weißen bereits am kommenden Samstag. Um 14.15 Uhr gastiert der SC St. Tönis zum Rückrunden-Auftakt in Sonsbeck. Es spielten:Weichelt; Lu, Elspaß, Schoofs, Leurs, Terfloth (61. Pütz), Werner, Janßen (55. Fuchs), Maas (83. von Zabiensky), Massold (79. Van de Loo), Keisers.