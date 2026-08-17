„Eine moralische Top-Leistung“: Göttingen rettet spät das 2:2

„Eine absolut verrückte Schlussphase“, nannte Ferat Yildirim, Sportdirektor der SVG Einbeck, die letzten Minuten. Zunächst aber hatte sich über lange Zeit ein enges Spiel entwickelt. Yildirim sprach von einer ausgeglichenen Begegnung und sah den Gästen in der ersten Halbzeit sogar leichte Vorteile.

So blieb es lange torlos. Erst in der 77. Minute fiel der erste Treffer. Nach einem Freistoß stieg Ronald Alex Rocha hoch und erzielte per Kopf das 1:0 für Einbeck. Damit schien die Partie in Richtung der Gastgeber zu kippen.

„Ich denke, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich sage sogar, dass Weende in der ersten Halbzeit leichte Vorteile hatte, haben ein super Spiel abgeliefert.“ Die Gäste hätten alles in die Partie geworfen und sehr gut verteidigt. Auch Einbeck hielt defensiv dagegen.

Doch der SCW blieb dran. In der 90. Minute erzielte Paul Grothoff den Ausgleich. Einbeck musste damit kurz vor dem Ende die Führung wieder aus der Hand geben.

Lange hielt der Ausgleich allerdings nicht. In der zweiten Minute der Nachspielzeit bekam Einbeck erneut einen Freistoß. Abdul Kadir Yesilyurt übernahm Verantwortung und traf aus rund 30 Metern ins linke Eck zum 2:1.

„Abdul macht das mit seiner individuellen Klasse, einen super Freistoß aus 30 Metern ins linke Eck“, sagte Ferat Yildirim.

Damit schien Einbeck unmittelbar vor dem Sieg zu stehen. Doch dann folgte der nächste Wendepunkt. Praktisch mit einer der letzten Aktionen kam Göttingen über die linke Seite nach vorne. Ein Fehler im Aufbau ermöglichte es den Gästen, sich durchzusetzen und den Ball in die Mitte zu bringen.

Am zweiten beziehungsweise langen Pfosten standen zwei Göttinger frei. Der Ball kam in die Mitte auf den Elfmeterpunkt, wo Steffen Claaßen genügend Zeit hatte und zum 2:2 einschob.

Für Einbeck war dieser späte Ausgleich besonders schmerzhaft. „Was wir uns dann vorwerfen müssen: Wir müssen dann so ein Spiel auch ganz klar über die Zeit bringen.“

Der Sportdirektor wollte seiner Mannschaft trotz des späten Rückschlags keinen grundsätzlich negativen Auftritt attestieren. Im Gegenteil: Über die gesamte Partie hinweg habe sich keine Mannschaft einen klaren Vorteil erspielt.

„Am Ende des Tages muss man sagen, es ist ein gerechtfertigtes 2:2. Es war jetzt keine Mannschaft dabei, die den Sieg, sage ich mal, viel mehr verdient hätte.“

Trotzdem überwog bei Einbeck zunächst der Frust über den späten Nackenschlag. „Es ist natürlich für uns jetzt sehr, sehr bitter, wenn du in der 95. das 2:2 kassierst.“

Ganz ohne Zufriedenheit wollte Yildirim den Spieltag allerdings nicht beenden. „Wir haben jetzt aus zwei Spielen vier Punkte geholt. Damit kann man schon zufrieden sein.“ Sein Fazit fiel entsprechend nüchtern aus: „Aber ja, auch das gehört dazu. Wir müssen weitermachen.“

Auf Seiten des SCW Göttingen war die Freude über die späte Rettung entsprechend groß. Trainer Steffen Claaßen sah seine Mannschaft in der ersten Halbzeit sogar mit Möglichkeiten, selbst in Führung zu gehen.

„Ich glaube, wir müssen nach der ersten Halbzeit führen, haben da zwei, drei hochkarätige Chancen und machen sie nicht rein.“

Nach der Pause veränderte sich das Kräfteverhältnis.

„In der zweiten Halbzeit war Einbeck die spielbestimmendere Mannschaft. Die beiden Tore von Einbeck fallen tatsächlich einfach nach Standardsituationen. Also die waren nicht rausgespielt, aber machen sie gut.“

Was anschließend folgte, war für den Göttinger Trainer vor allem eine Frage der Moral. Zweimal lag seine Mannschaft in der Nachspielzeit zurück beziehungsweise musste einen Rückstand aufholen und fand dennoch jedes Mal eine Antwort.

„Ja, wir haben es mit unglaublicher Moral geschafft, zweimal zurückzukommen.“

Besonders der Ablauf nach dem 1:2 machte die Leistung für Claaßen bemerkenswert. „Nach dem 0:1 in der 90. dann noch einmal dann ein bisschen Glück und ich konnte noch das 2:2 machen, nachdem du eine Minute davor das 1:2 bekommst.“

Für ihn war die Reaktion seiner Mannschaft deshalb mehr als nur ein glücklicher Punktgewinn: „Also war schon eine moralisch Top-Leistung von uns und gehört richtig was dazu, zweimal in der Nachspielzeit zurückzukommen.“

Am Ende kamen beide Seiten zu einer ähnlichen Einschätzung des Resultats. Steffen Claaßen sagte: „Ich denke, summa summarum irgendwie eine Punkteteilung, die in Ordnung geht.“ Gleichzeitig wusste auch er um die besondere Dramatik auf Seiten der Gastgeber: „Auch wenn das natürlich bitter ist für Einbeck, wenn sie zweimal kurz vor Schluss dann noch einen reinkriegen.“



Beim SCW-Torwart Enno könnt ihr ein paar Highlights aus seiner Sicht sehen: https://www.instagram.com/p/DcJWvIJM91k/