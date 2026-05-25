– Foto: SG Sonnenhof Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach hat die Saison in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg als Meister beendet. Trotz des sportlichen Triumphs bleibt dem Team von Trainer Niklas Metzger der Aufstieg jedoch verwehrt. Nach einer Spielzeit voller emotionaler Wendungen und einem bitteren Moment im Winter zieht der Coach eine stolze Bilanz und verabschiedet sich im Sommer von seiner Mannschaft.

Die Saison ist beendet, und an der Spitze steht ein verdienter Titelträger. Mit 39 Punkten und einem Torverhältnis von 48:26 setzte sich die SG Sonnenhof Großaspach in einem engen Duell durch. Die TSG Balingen beendet die Runde mit 37 Punkten und einem Torverhältnis von 55:52 auf dem zweiten Rang.

Der Jubel im Lager der Aspacher war nach dem Erreichen des großen Ziels greifbar, wenngleich man den Erfolg mit sportlicher Sachlichkeit einordnet. „Natürlich haben wir uns sehr gefreut. Eine Meisterschaft ist nie selbstverständlich und die Jungs haben sich diesen Erfolg über die gesamte Saison hinweg absolut verdient. Nach dem Spiel wurde dementsprechend gemeinsam gefeiert“, schildert Niklas Metzger gegenüber FuPa die Atmosphäre nach dem finalen Schritt.

Der bittere Rückschlag im Winter als Antrieb

Der Weg zum Titel war für die Großaspacher kein Selbstläufer, sondern von einer echten Reifeprüfung geprägt. Vor der Spielzeit lag der Fokus der Verantwortlichen noch primär auf der Ausbildung und Struktur. „Unser Ziel war es vor der Saison, in der Oberliga eine gute Rolle zu spielen, die Spieler individuell weiterzuentwickeln und als Mannschaft eine klare Identität zu entwickeln“, blickt der Coach zurück.

In der Mitte der Saison folgte jedoch ein schwerer Dämpfer, den die Mannschaft bravourös wegsteckte. „Dass wir im Winter den Aufstieg in die NLZ-Liga um einen Punkt verpasst haben, war natürlich extrem enttäuschend. Umso mehr freut es mich für die Jungs, dass sie sich am Ende trotzdem noch mit der Meisterschaft belohnen konnten“, betont Niklas Metzger.

Defensive Stabilität trotz mutiger Offensivtaktik

Den Ausschlag im Meisterschaftsrennen gab letztlich die Qualität, mit der die Mannschaft auf Hindernisse reagierte, gepaart mit einer klaren Marschroute. Besonders die Arbeit gegen den Ball entwickelte sich zum Prunkstück, was dem Trainer ein besonderes Lob entlockt. „Ausschlaggebend war aus meiner Sicht, dass wir trotz schwieriger Phasen immer wieder Lösungen gefunden haben. Die Mannschaft hat sich über die Saison hinweg weiterentwickelt, viel investiert und gelernt, auch enge oder emotionale Spiele anzunehmen. Dazu hatten wir eine klare Idee, mit welcher Art und Weise wir Fußball spielen wollten. Gleichzeitig haben wir uns auch gegen den Ball weiterentwickelt. Uns war wichtig, den Jungs einen unbedingten Willen gegen den Ball zu vermitteln. Dass wir trotz eines mutigen und offensiven Spielstils die beste Defensive der Liga stellen, macht mich deshalb besonders stolz“, analysiert der Trainer den Erfolgsschlüssel.

Die harten Lehren in den beiden Strafräumen

Spielerisch überzeugte der Meister vor allem durch seine Dominanz, sah jedoch in der Chancenverwertung noch Entwicklungspotenzial. Der Lerneffekt stand in der Ausbildungsmannschaft stets im Vordergrund. „Unsere größte Stärke was die Kontrolle und Variabilität mit Ball. Wenn wir in unseren Rhythmus gekommen sind, war es für Gegner sehr schwer, uns konstant unter Druck zu setzen. Gleichzeitig haben wir im letzten Drittel gelernt, dass Spiele oft durch Klarheit und Zielstrebigkeit entschieden werden. Mit mehr Konsequenz dort hätten wir sicherlich noch einige Spiele früher entscheiden können. Das war für die Mannschaft ein wichtiges Learning in dieser Saison. Spiele werden größtenteils in den beiden 16ern entschieden“, erklärt Niklas Metzger die sportlichen Erkenntnisse.

Kein Aufstiegsrecht aufgrund der Verbandsregelungen

Trotz des Meistertitels bringt die Tabellenführung in der Endabrechnung nicht den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse. Die Statuten des Verbandes verhindern den Aufstieg der Aspacher, da ein Konkurrent die entscheidende Weiche bereits Monate zuvor stellte. Auf die Frage nach der Wahrnehmung des Aufstiegsrechts entgegnet der Coach: „Durch die aktuelle Ligaregelung ist ein Aufstieg trotz Meisterschaft leider nicht möglich. Mit dem SGV Freiberg ist der Tabellenführer zur Winterpause in die NLZ-Liga aufgestiegen.“

Statt einer großen Reise wird die erfolgreiche Runde daher in einem kleineren Rahmen beendet: „Eine Abschlussfahrt ist aktuell nicht final geplant, aber wir werden die Saison mit einem letzten gemeinsamen Training und einem gemeinsamen Abschluss ausklingen lassen.“

Ein spürbarer Umbruch und der neue Kern der Mannschaft

Für die kommende Spielzeit steht die Ausbildungsmannschaft vor den im Jugendbereich üblichen strukturellen Veränderungen. Während die älteren Akteure den Juniorenbereich verlassen, soll das Fundament der neuen Mannschaft aus bereits bewährten Kräften gebildet werden. „Durch den älteren U19-Jahrgang wird es im Sommer einige Abgänge geben, da diese nun in den Herrenbereich wechseln. Gleichzeitig haben wir in dieser Saison bereits vielen jüngeren Spielern Verantwortung gegeben, die nun größtenteils den Kern der kommenden Mannschaft bilden sollen“, erläutert Niklas Metzger.

Ein Abschied an der Seitenlinie der U19

Der Verein steht zudem vor einem Wechsel auf der Trainerbank, da der Meistercoach seine Aufgaben im Sommer abgeben wird. Für die Spielzeit 2026/2027 möchte er den Nachfolgern keine Vorgaben hinterlassen, betont jedoch das grundsätzliche Leitbild des Klubs. „Da ich persönlich in der kommenden Saison nicht mehr Trainer der U19 sein werde, möchte ich dem neuen Trainerteam in der Zielsetzung nicht vorgreifen. Grundsätzlich sollte es bei der SG Sonnenhof Großaspach aber immer der Anspruch sein, Spieler bestmöglich weiterzuentwickeln, eine klare Spielidee auf den Platz zu bringen und in der Oberliga eine gute Rolle zu spielen“, sagt der scheidende Trainer.

Ein kollektiver Dank zum Ende einer erfolgreichen Saison

Zum Abschluss einer intensiven und emotionalen Spielzeit ist es dem Trainer ein großes Anliegen, dem gesamten Funktionsteam und den Akteuren für die geleistete Arbeit Respekt zu zollen. Ohne die Unterstützung der Assistenten wäre der Titelgewinn nicht möglich gewesen. „In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Beteiligten für die Saison bedanken, natürlich bei jedem einzelnen Spieler, bei den Vereinsverantwortlichen sowie meinem Trainerteam bestehend aus Georg Haramis, Marcel Belz und Marcel Fauser“, schließt Niklas Metzger sein meisterliches Fazit.