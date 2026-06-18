– Foto: 1. FC Finowfurt

Die Saison in der Kreisliga Ost Oberhavel/Barnim ist beendet, und der 1. FC Finowfurt feiert den Gewinn der Meisterschaft. Trotz eines Punktabzugs zu Saisonbeginn sicherte sich die Mannschaft im packenden Endspurt den Aufstieg in die Kreisoberliga. Trainer Dominic Wilke blickt auf eine homogene Mannschaftsleistung, emotionale Feierlichkeiten auf dem Werbellinsee und eine zukunftsweisende Kaderplanung.

Der Gewinn des Titels löste bei den Spielern und den Anhängern eine Welle des kollektiven Stolzes aus. Unmittelbar nach der letzten Pflichtspielaufgabe feierte die Mannschaft den Erfolg gebührend an geschichtsträchtigen Orten der Region. „Eine Meisterschaft ist immer etwas Besonderes und wurde dementsprechend auch gefeiert. Nach unserem letzten Spiel in Liepe sind wir als Truppe gemeinsam zum Vereinsheim gefahren und haben dort den Abend gemeinschaftlich ausklingen lassen“, schildert Trainer Dominic Wilke die ersten Stunden nach dem Triumph gegenüber FuPa. Doch damit nicht genug der Feierlichkeiten, wie der Coach fortführt: „Zusätzlich haben wir als Mannschaft die Saison auf dem Partyboot am Werbellinsee ausklingen lassen, auf dem es auch noch mal das eine oder andere Kaltgetränk gab.“

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht, wie intensiv das Rennen um die begehrte Spitzenposition bis zum letzten Spieltag geführt wurde. Der 1. FC Finowfurt beendet die nun abgeschlossene Spielzeit mit 57 Punkten auf dem ersten Rang. Aus den insgesamt 24 absolvierten Partien holte das Team 20 Siege, drei Unentschieden und musste lediglich eine einzige Niederlage hinnehmen, während das Torverhältnis bei 98:26 liegt.

Der direkte Konkurrent, der BSV Blumberg, lieferte dem Champion bis zum Schluss ein packendes Duell auf Augenhöhe und belegt mit 56 Punkten nach 18 Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 103:37 den zweiten Platz.

Das Aufholen einer schweren Hypothek

Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf bejubelt werden kann, grenzt an eine sportliche Meisterleistung, da das Team mit einer erheblichen Bürde in das Spieljahr starten musste. Erst der Umgang mit diesem Rückschlag ebnete den Weg für spätere Ambitionen. „Durch die Hypothek von -6 Punkten, mit der wir aufgrund der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichter-Solls in die Saison gegangen sind, war nicht mit einem Aufstieg zu rechnen. Hierbei muss ich lobend die Mannschaft im Bezug auf den Umgang mit dem erschwerten Start erwähnen“, betont Dominic Wilke und ergänzt: „Nach der durchaus erfolgreichen Hinrunde haben wir dann intern kommuniziert, dass wir am Ende der Saison ganz oben stehen möchten. Dies ist der Mannschaft eindrucksvoll gelungen und wir sind extrem stolz auf die Truppe.“

Ein homogener Staff und ein familiäres Vereinsumfeld

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph erwies sich im Laufe der Monate die außergewöhnliche Harmonie zwischen dem Team, den Verantwortlichen und dem Umfeld des Klubs. „Wie schon oft muss ich hier die gesamte Mannschaft sowie unseren mittlerweile großen Staff erwähnen. Wir haben eine sehr homogene Truppe, die dem Mannschaftserfolg alles unterordnet. Dies haben wir von Tag 1 an vorgelebt und werden dies auch weiter tun“, erklärt Dominic Wilke und führt fort: „Hinzu kommt das sehr familiäre Umfeld im Verein, wodurch über die Saison hinweg eine echte Gemeinschaft entstanden ist.“

Charakterstärke und späte Siege in den Schlussminuten

Auf dem Rasen schlug sich dieses vertrauensvolle Miteinander in einer enormen Willensleistung und einer beeindruckenden physischen Verfassung nieder. Die Mannschaft bewies mehrfach die Qualität, enge Partien in der Schlussphase zu ihren Gunsten zu entscheiden. „Diese Mannschaft hat einen sehr besonderen, einzigartigen Charakter, welcher schwer zu beschreiben ist. Das familiäre Verhältnis innerhalb des Teams spiegelt sich auf dem Feld wider. Eine Stärke, die aus meiner Sicht oft unterschätzt wird“, sagt Dominic Wilke. Er fügt hinzu: „Darüber hinaus haben wir eine sehr junge Mannschaft, die oft über 90 Minuten hinweg marschieren kann. Auch das ist ein Grund, weshalb wir viele Spiele hinten heraus noch drehen und für uns entscheiden konnten.“

Pokalfinale und eine gemeinsame Meisterfeierei mit dem Nachwuchs

Trotz der großen Aufstiegseuphorie müssen die Spieler auf eine klassische Urlaubsreise verzichten, da noch eine wichtige Aufgabe ansteht. „Aufgrund des Einzugs in das Finale des Kreispokals und der schon bald wieder beginnenden Vorbereitung ist eine Abschlussfahrt nicht geplant. Wir werden allerdings nach dem Kreispokalfinale, unabhängig vom Ausgang dieses Spiels, gemeinsam mit unserem Nachwuchs, wo die D- und C-Junioren ebenfalls Meister geworden sind, nochmals als Verein die Saison ausklingen lassen“, betont Dominic Wilke. Er ergänzt: „Anschließend gibt es dann erst mal einige wenige Wochen frei für die Jungs, die nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf extrem wichtig sind, um fit in die kommende Vorbereitung starten zu können.“

Die unmissverständliche Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob der Verein den sportlichen Schritt nach oben in die Kreisoberliga auch tatsächlich antreten wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Nach den unermüdlichen Anstrengungen der vergangenen Monate ist der Aufstieg der einzig logische Schritt. Auf die Frage nach der Zukunft in der neuen Liga antwortet Dominic Wilke kurz und unmissverständlich: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen.“