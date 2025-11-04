Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Zwölf Siege, vier Unentschieden, keine Niederlage: Das ist die tolle Zwischenbilanz des SV Wiesent in der Kreisklasse 1. – Foto: Verein/privat
Eine Mega-Serie riss: 14 Unerschütterliche in der Oberpfalz
Kreisklassist Traßlberg/Poppenricht musste die erste Saisonniederlage einstecken +++ Saltendorf ist dank eines Sportgerichturteils nicht länger sieglos
War nicht gerade noch Sommer? Die Winterpause rückt mit großen Schritten näher. Im Kreisbereich sind bereits bis zu 17 Spieltage absolviert. Trotzdem gibt es immer noch eine Handvoll Mannschaften, die keine einzige Saisonniederlage hinnehmen mussten. 14 Teams gehören diesem elitären Kreis der Unbesiegten an.
Am Sonntag riss eine weitere Serie. Und zwar die der SG Traßlberg / Michaelpoppenricht. Nach 14 Spielen ohne Niederlage „erwischte“ es den Tabellenführer der Kreisklasse Süd Amberg/Weiden. Überraschend verlor er sein Heimspiel gegen Schmidmühlens Zweitvertretung. Ganz im Gegensatz dazu, warten zehn Enttäuschte weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Der FC Saltendorf zählt nicht mehr dazu. Sportlich glückte dem Schwandorfer A-Klassisten zwar noch nicht der erste Erfolg. Dafür bescherte ihm jetzt ein Sportgerichtsurteil – Stichwort unerlaubter Spielereinsatz beim Gegner – die ersten Punkte der Saison.
Welche Teams noch ungeschlagen bzw. sieglos sind? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 4. November).
Kreis Regensburg
Noch ungeschlagen:
Kreisliga 2: TV Riedenburg (12/4/0)
Kreisklasse 1: SV Sünching (14/1/0)
Kreisklasse 1: SV Wiesent (12/4/0)
Kreisklasse 3: TSV Deuerling (16/1/0)
A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (13/3/0)
A-Klasse 4: ASV Holzheim (13/1/0)
B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (8/2/0)
B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (9/2/0)
Noch sieglos:
A-Klasse 1: SG Sünching III / Mötzing II (0/0/14)
A-Klasse 2: NK Hrvatska Regensburg (0/2/11)
Kreis Amberg/Weiden
Noch ungeschlagen:
Kreisklasse West: FC Dießfurt (13/2/0)
A-Klasse Ost: SG Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch (11/2/0)
B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II (11/2/0)
Noch sieglos:
Bezirksliga Nord: SpVgg Schirmitz (0/1/17)
Kreisliga Nord: SV Kohlberg (0/4/11)
Kreisklasse Süd: TuS Rosenberg II (0/1/13)
A-Klasse Nord: SG Eschenfelden I / Königstein III (0/0/13)