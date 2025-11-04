Eine Mega-Serie riss: 14 Unerschütterliche in der Oberpfalz

War nicht gerade noch Sommer? Die Winterpause rückt mit großen Schritten näher. Im Kreisbereich sind bereits bis zu 17 Spieltage absolviert. Trotzdem gibt es immer noch eine Handvoll Mannschaften, die keine einzige Saisonniederlage hinnehmen mussten. 14 Teams gehören diesem elitären Kreis der Unbesiegten an.



Am Sonntag riss eine weitere Serie. Und zwar die der SG Traßlberg / Michaelpoppenricht. Nach 14 Spielen ohne Niederlage „erwischte“ es den Tabellenführer der Kreisklasse Süd Amberg/Weiden. Überraschend verlor er sein Heimspiel gegen Schmidmühlens Zweitvertretung. Ganz im Gegensatz dazu, warten zehn Enttäuschte weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Der FC Saltendorf zählt nicht mehr dazu. Sportlich glückte dem Schwandorfer A-Klassisten zwar noch nicht der erste Erfolg. Dafür bescherte ihm jetzt ein Sportgerichtsurteil – Stichwort unerlaubter Spielereinsatz beim Gegner – die ersten Punkte der Saison.



Welche Teams noch ungeschlagen bzw. sieglos sind? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 4. November).