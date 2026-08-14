Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Eine Mannschaft mit Herz
A 7: Benny Weiler von der SG Fell zieht nach den ersten beiden Pflichtspielen eine Zwischenbilanz.
von Lutz Schinköth · Heute, 17:52 Uhr · 0 Leser
Benny Weiler hat bei der SG FLRK-Fell die Nachfolge von Andreas Schneider angetreten. – Foto: FuPa/Verein
Nach dem gesicherten Klassenverbleib und dem Abgang von Trainer Andreas Schneider hat nun ein neuer, zugleich erfahrener Coach bei den Vereinigten aus Fell, Longuich, Riol und Kenn das Zepter übernommen. Benny Weiler feierte in der Vergangenheit bereits vier Aufstiege – je einmal mit der FSG Ehrang/Pfalzel I und II, der Spielvereinigung Trier und mit der SSG Mariahof. Bei seinem neuen Team muss der 44-Jährige allerdings einen größeren Umbruch meistern.