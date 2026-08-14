Eine Mannschaft mit Herz

Leistungsträger wie Carsten und Nico Reis, Dominic Klein, Lucas Suder, Michael Münch, Louis Welter (bleibt als Co-Trainer an Bord) und Luca Welter sowie Albert Niculae nach dem Wechsel zu TuS Mosella Schweich II stehen nicht mehr zur Verfügung. „Es geht jetzt darum, die vier A-Jugendlichen schnellstens zu integrieren, uns als Team zu finden und am Saisonende wieder über dem Strich zu stehen. Denn wir wissen um die Qualität, die wir verloren haben“, betont Weiler.