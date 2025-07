Tobias Huber ist zurück beim TSV Gangkofen. – Foto: Charly Becherer

»Eine Mannschaft entwickeln, in der man selbst gerne spielen würde« TSV Gangkofen startet mit insgesamt zwölf Neuzugängen in die neue Saison der Kreisliga Isar-Rott Verlinkte Inhalte KL Isar-Rott Gangkofen Maximilian Grötzinger Moritz Schültke Johannes Häglsperger

Den Abstieg aus der Bezirksliga West im vergangenen Jahr hat der TSV Gangkofen gut verkraftet und als Tabellensiebter eine solide Runde in der Kreisliga Isar-Rott hingelegt. Nun startet der Klub aus dem Landkreis Rottal-Inn mit insgesamt zwölf Neuzugängen in die Saison 2025/26. Im Fokus steht dabei natürlich besonders Tobias Huber, der vom SSV Eggenfelden kommt und das Team künftig gemeinsam mit Andreas Vilsmaier als Spielertrainer anführen wird.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Wir wollen gemeinsam eine Mannschaft entwickeln, der man gerne zuschaut und in der man selbst gerne spielen würde", erklärt der 33-Jährige, der zuletzt als spielender Chefanweiser beim Landesligisten SSV Eggenfelden tätig war. Huber bringt nicht nur reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mit, sondern auch neue Impulse in Punkto Trainingsarbeit und Spielidee. Mit dem Gangkofener Erfolgscoach Andreas Vilsmaier ergänzt er sich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr gut. Konkrete Saisonziele möchte der neue Trainer aber noch nicht ausgeben. "Diese ergeben sich im Laufe der Saison von selbst".

Andreas Vilsmaier hingegen geht bereits in seine sage und schreibe achte Saison mit dem TSV. Der nimmermüde Spielmacher ist nach seiner langwierigen Verletzung wieder topfit und überzeugte in den ersten Einheiten mit Spielfreude und Laufbereitschaft – ganz wie man ihn kennt. "Wir haben heuer zwölf Mann mehr an Bord im Herrenbereich, was uns neue Möglichkeiten verschafft. Gleichzeitig muss sich jeder neu beweisen, um einen Platz in der Startelf zu ergattern. Am meisten freut mich, dass sich die Verletztenliste wieder normalisiert hat. Der langfristige Ausfall von Tobias Asam schmerzt uns aber natürlich weiterhin. Wir hoffen, dass er bald wieder ins Training einsteigen kann", betont der 37-Jährige.



Neben Spielertrainer Huber wechseln mit Moritz Schültke (1. FC Passau) und Johannes Häglsperger (20, SSV Eggenfelden) zwei weitere Spieler mit Landesliga-Erfahrung zum TSV. In den vergangenen Tagen wurde zudem ein weiterer Transfer perfekt gemacht: mit Maximilian Grötzinger (30, DJK Pleiskirchen) stößt ein schneller Offensivspieler zum Team, der nach einjähriger Verletzungspause in Gangkofen eine neue sportliche Heimat finden möchte. Mit seiner Erfahrung aus Bezirks- und Landesligaeinsätzen wird er die Lila-Weißen vor allem

offensiv bereichern.

"Zusätzlich zu unseren eigenen Jugendspielern konnten wir für unsere erste Mannschaft vier externe Neuzugänge für Gangkofen begeistern. Moritz Schültke und Tobias Huber bringen enorme Erfahrung und Ruhe am Ball mit und werden uns spielerisch sofort weiterhelfen. Mit Johannes Häglsperger haben wir ein absolutes Top-Talent verpflichtet, das sich in Ruhe zum Stammspieler entwickeln darf. Und durch Maxi Grötzinger werden wir noch variabler in der Offensive. Sobald er wieder vollständig fit ist, wird er unserem Spiel über Jahre hinweg seinen Stempel aufdrücken", berichtet der sportliche Leiter Michael Eberle.