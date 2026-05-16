"Eine Mannschaft, die man nur lieben kann": RWE auf Wolke sieben 3. Liga: Rot-Weiss Essen hält sich auf denkbar dramatische Weise die Chance auf den Aufstieg am Leben. Nach Spielende zeigten sich die Protagonisten emotional überwältigt. von Markus Becker · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

Ekstase in der Nachspielzeit: RWE feiert den 3:2-Siegtreffer. – Foto: IMAGO/ Lucca Fundel

Rot-Weiss Essen hat mit dem späten 3:2-Sieg beim SSV Ulm nicht nur den Relegationsplatz erobert, sondern auch einmal mehr seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Entsprechend emotional fielen die Stimmen nach Abpfiff aus.

Koschinat über Gegentreffer: "Spiegelbild der Saison" "Wir haben einen ganz tollen Start hingelegt“, erklärte Koschinat auf der Pressekonferenz. Der frühe Führungstreffer durch Torben Müsel habe genau zur Zielsetzung gepasst, "Druck auf andere Stadien zu machen“. Zwar schien Rot-Weiss in dieser Phase sogar auf das nächste Tor zu drücken, doch individuelle Fehler zerstörten den guten Eindruck der Anfangsphase.

"Die beiden Gegentore sind so ein Stück weit Spiegelbild der Saison. Wir laden den Gegner aus dem Nichts zu Gegentoren ein“, sagte Koschinat. Dennoch zeigte seine Mannschaft erneut Charakter: "Die Mannschaft hat sich immer wieder aufgerappelt, hat eine starke Moral und einen starken inneren Willen." Dass Essen auch trotz drückender Dominanz in der zweiten Hälfte noch bis in die Nachspielzeit zittern musste, hatte besonders mit Ulms Schlussmann Christian Ortag zu tun. Koschinat würdigte den Sahnetag des Keepers: "Das war phänomenal, wie viele Hände er an Bälle bekommen hat, die wir mehrheitlich noch nicht mal schlecht geschossen haben."