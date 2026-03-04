Frauenfußball hat im SV Eintracht Bad Dürrenberg eine lange und erfolgreiche Geschichte. Anfang der 2000er-Jahre waren die Bad Dürrenbergerinnen noch regelmäßig in den beiden höchsten Spielklassen Sachsen-Anhalts vertreten, später ging es auf dem verkürzten Großfeld weiter. Seit 2022 gab es jedoch kein Frauenteam mehr bei der Eintracht. Doch eine Gruppe ist aktuell drauf und dran, dies zu ändern.
Unter dem Hallendach haben die Grün-Weißen bereits ihre ersten Turniere gespielt, zur neuen Saison wollen sie dann auch wieder in den Ligabetrieb einsteigen. "Die Idee ist aus unserer gemeinsamen Fußballgeschichte heraus entstanden", erzählt Sarah Sander, eine der Initiatorinnen des Projekts. "Die beiden Trainer, David Ermisch und Noah Schlegel, und ich haben selbst lange Fußball gespielt und kannten uns daher bereits gut." Gemeinsam waren sie zuvor beim ESV Merseburg.
Nach einer schweren Verletzung im Jahr 2024 musste Sander ihre Schuhe allerdings vorerst an den Nagel hängen. "In dieser Zeit ist der Wunsch gewachsen, eigenständig etwas Neues aufzubauen", erzählt sie: "Eine Mannschaft, bei der alles von Grund auf entsteht und bei der vor allem der Spaß, die Gemeinschaft und die Freude am Fußball im Mittelpunkt stehen."
Im SV Eintracht Bad Dürrenberg fand man einen Verein, der einst in der Frauen-Verbandsliga daheim gewesen ist und diesem Vorhaben offen gegenüber war. "Uns ist aber wichtig zu betonen, dass wir uns nicht mit früheren Teams vergleichen, sondern unseren eigenen Weg gehen und unseren eigenen Namen aufbauen möchten", unterstreicht Sander.
Die größte Herausforderung dabei ist die Suche nach Spielerinnen. "Viele Frauen haben grundsätzlich Interesse am Fußball, aber der Schritt zurück auf den Platz oder in ein neues Team ist oft mit Unsicherheiten verbunden", weiß Sander. Herausfordernd ist das Vorhaben auch deshalb, weil alles ehrenamtlich geschieht: "Neben Beruf und Privatleben investieren wir sehr viel Zeit und Energie – das machen wir aber bewusst und mit ganz viel Herz, weil wir an das Projekt glauben."
Und nicht zuletzt ist es gewiss auch eine Frage des Geldes. "Die Sponsorensuche ist nicht einfach, gerade als neu gegründetes Team ohne aktiven Spielbetrieb", erzählt Sander. "Hier würden wir uns Unterstützung auf Kreis- oder Landesebene wünschen, auch schon in der Aufbauphase. Unser Ziel ist klar der Einstieg in den Spielbetrieb, und eine frühere Förderung würde helfen, dieses Ziel schneller und nachhaltiger zu erreichen."
Trotz der Hürden ist das gemeinsame Vorhaben klar: Im Fokusjahr des Landesverbandes für den Frauenfußball soll in Bad Dürrenberg wieder etwas heranwachsen. Kurzfristig wolle man weitere Spielerinnen finden, als Team wachsen und erste Testspiele bestreiten. Mittelfristig ist "die Teilnahme am Spielbetrieb ab der Saison 2026/2027 in der Regionalklasse" das Ziel. Und langfristig "möchten wir wieder den Schritt auf das Großfeld gehen und uns in der Region als fester Begriff für Frauenfußball in Bad Dürrenberg etablieren", erklärt Sander.
Dabei solle zunächst "nicht der sportliche Erfolg, sondern die Gemeinschaft und Entwicklung" im Mittelpunkt stehen, betont die 29-Jährige. "Jede soll sich bei uns willkommen fühlen, egal, ob sie das erste Mal gegen den Ball tritt oder bereits Fußballerfahrung mitbringt." Jeden Mittwoch und Freitag wird von 18 bis 19:30 Uhr trainiert. "Neue Spielerinnen sind jederzeit herzlich willkommen - egal ob Anfängerin oder erfahrene Fußballerin. Wir freuen uns immer über neue Gesichter", unterstreicht Sander.
Bis zum 21. Juni - dann soll im Rahmen des Vereinswochenendes ein Frauenfußballturnier in Bad Dürrenberg stattfinden - soll das Team weiter wachsen, soll die gemeinsame Vision vorangetrieben werden. "Das echte ,Wir haben es geschafft'-Gefühl wird für uns dann eintreten, wenn wir offiziell genügend Spielerinnen beisammenhaben und uns für die kommende Saison anmelden können", sagt Sander.