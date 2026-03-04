"Eine Mannschaft, bei der alles von Grund auf entsteht" Aus den Vereinen +++ Der SV Eintracht Bad Dürrenberg arbeitet an der Rückkehr des Frauenteams von Kevin Gehring · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Frauenfußball hat im SV Eintracht Bad Dürrenberg eine lange und erfolgreiche Geschichte. Anfang der 2000er-Jahre waren die Bad Dürrenbergerinnen noch regelmäßig in den beiden höchsten Spielklassen Sachsen-Anhalts vertreten, später ging es auf dem verkürzten Großfeld weiter. Seit 2022 gab es jedoch kein Frauenteam mehr bei der Eintracht. Doch eine Gruppe ist aktuell drauf und dran, dies zu ändern.

Unter dem Hallendach haben die Grün-Weißen bereits ihre ersten Turniere gespielt, zur neuen Saison wollen sie dann auch wieder in den Ligabetrieb einsteigen. "Die Idee ist aus unserer gemeinsamen Fußballgeschichte heraus entstanden", erzählt Sarah Sander, eine der Initiatorinnen des Projekts. "Die beiden Trainer, David Ermisch und Noah Schlegel, und ich haben selbst lange Fußball gespielt und kannten uns daher bereits gut." Gemeinsam waren sie zuvor beim ESV Merseburg. Neues Team möchte sich "eigenen Namen aufbauen" Nach einer schweren Verletzung im Jahr 2024 musste Sander ihre Schuhe allerdings vorerst an den Nagel hängen. "In dieser Zeit ist der Wunsch gewachsen, eigenständig etwas Neues aufzubauen", erzählt sie: "Eine Mannschaft, bei der alles von Grund auf entsteht und bei der vor allem der Spaß, die Gemeinschaft und die Freude am Fußball im Mittelpunkt stehen."

Im SV Eintracht Bad Dürrenberg fand man einen Verein, der einst in der Frauen-Verbandsliga daheim gewesen ist und diesem Vorhaben offen gegenüber war. "Uns ist aber wichtig zu betonen, dass wir uns nicht mit früheren Teams vergleichen, sondern unseren eigenen Weg gehen und unseren eigenen Namen aufbauen möchten", unterstreicht Sander. Herausfordernde Suche nach Spielerinnen und Sponsoren Die größte Herausforderung dabei ist die Suche nach Spielerinnen. "Viele Frauen haben grundsätzlich Interesse am Fußball, aber der Schritt zurück auf den Platz oder in ein neues Team ist oft mit Unsicherheiten verbunden", weiß Sander. Herausfordernd ist das Vorhaben auch deshalb, weil alles ehrenamtlich geschieht: "Neben Beruf und Privatleben investieren wir sehr viel Zeit und Energie – das machen wir aber bewusst und mit ganz viel Herz, weil wir an das Projekt glauben."