Eine Macherin lebt den JFV „Drei Fragen an ...“: Tanja Schroten von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Tanja Schroten. – Foto: Thies Meyer

Sie gehört zu den wichtigsten Personen im JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Heeslingen/Harsefeld: Tanja Schroten, seit 2020 Sportliche Leiterin im ersten Jugendförderverein im Landkreis Stade. Es ist ihr Hauptberuf. Sie lebt den Fußball, wie kaum eine andere, trainiert seit Jahrzehnten in ihrem Heimatverein SV Ahlerstedt/Ottendorf Mannschaften, aktuell die U13 des JFV in der Kreisliga, die im Sommer in den Bezirk aufsteigen möchte. Was treibt sie an, sich da so sehr einzubringen?

Du bist die sportliche Gesamtleiterin im JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/ Heeslingen/Harsefeld, die wichtigste Frau im JFV und Trainerin der U13. Warum übernimmt man gleich zwei Ämter? Hat man da noch Zeit für die Familie? Wir arbeiten in einem Team gemeinsam und verteilen die Aufgaben sehr gut, alleine geht es nicht, und nur am Schreibtisch sitzen mag ich nicht. Dadurch bleibt Zeit, und die Familie leidet nicht. Ein Team zu trainieren, bringt sehr viel Spaß und ist gewissermaßen ein Ausgleich zum Büro.

Dein Stammverein ist die SV Ahlerstedt/Ottendorf. Was zeichnet diesen Club aus? Gemeinschaft, Freunde, und ein gutes Miteinander.