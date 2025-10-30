Eine Liga tiefer ist der Spaß in Eschfeld zurückgekehrt

24 Punkte und ein Torverhältnis von 38:18 stehen bei den Eschfeldern einen Spieltag vor Ende der Hinserie in der Kreisliga C 19 zu Buche – eine Ausbeute, mit der sie in der Westeifel leben können. Nach bislang acht Siegen und drei Niederlagen hat sich der FSV hinter der Dritt- und der Zweitvertretung von Rheinlandligist SG Arzfeld auf Rang drei positioniert.
„Nach dem Abstieg war es wichtig, einen Neuanfang zu starten. Interessant ist die sehr enge Tabellenkonstellation. Wir sind aktuell im Soll“, lässt Jörg Probst, der in der dritten Saison Trainer des FSV ist, durchblicken. „Nach den vielen anstrengenden Jahren mit dem ständigen Abstiegskampf ist jetzt der Spaß am Fußball zurückgekehrt. Wir genießen es ein Stück weit, wieder erfolgreicher und ohne Druck Fußball zu spielen.“