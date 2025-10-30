Eine Liga tiefer ist der Spaß in Eschfeld zurückgekehrt

24 Punkte und ein Torverhältnis von 38:18 stehen bei den Eschfeldern einen Spieltag vor Ende der Hinserie in der Kreisliga C 19 zu Buche – eine Ausbeute, mit der sie in der Westeifel leben können. Nach bislang acht Siegen und drei Niederlagen hat sich der FSV hinter der Dritt- und der Zweitvertretung von Rheinlandligist SG Arzfeld auf Rang drei positioniert.