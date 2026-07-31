Eine Liga ohne klaren Favoriten 1. Kreisklasse: Wer spielt um den Titel? – Absteiger mit Problemen – Saison wird Überraschungen haben von Michael Brunsch · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Großenwördens Lasse Wassermann setzt sich gegen Ole Corleis (links) und Thomas Zimmermann vom Absteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf IV durch. Der TSV wird von manchen Trainern als Geheimfavorit für diese Saison genannt. – Foto: Michael Brunsch

In den vergangenen Jahren waren es der FC Wischhafen/Dornbusch, die SG Lühe, der TuS Eiche Bargstedt und zuletzt der SV Agathenburg/Dollern, die quasi vor der Saison als Meister der 1. Kreisklasse feststanden. Die Frage war jeweils nur, wie deutlich machen es die Topfavoriten?

In der bevorstehenden Spielzeit dürfte es anders aussehen. Kann sich überhaupt ein Team von der Konkurrenz entscheidend absetzen? Vermutlich eher nicht.

Der FC Oste/Oldendorf II wurde Vizemeister, durfte aber nicht aufsteigen, da die erste Mannschaft aus der Bezirksliga in die Kreisliga abstieg. Dennoch spielte der FC hinter Meister Agathenburg/Dollern eine starke Saison. Die SV Drochtersen/Assel IV durfte, verzichtete als Tabellendritter überraschend auf den Aufstieg. „Unsere Mannschaft hat sich dagegen entschieden“, so D/A-Trainer Andre Matties. Für einen Gesamtverein wie Drochtersen/Assel sicherlich eine fragwürdige Entscheidung. Beide Mannschaften dürften auch diesmal zum engeren Kreis der Meisterschafts- oder Aufstiegsanwärter gehören. Beim FC muss man abwarten, welche Spieler dem neuen Trainer Thomas Borstelmann regelmäßig zur Verfügung stehen. Während sich beim FC innerhalb des Vereins die Spieler zwischen den drei Herrenmannschaften immer hin- und hergeschoben werden, dürfte D/A-Coach Andre Matties ein fast identischer Kader wie in der Vorsaison zur Verfügung stehen. Mit Pepe Jagemann und Malte Horwege verfügen die Kehdinger über ein schnelles und torgefährliches Sturmduo. Zum engeren Favoritenkreis zählen der personell verstärkte und somit auch breiter aufgestellte SV Burweg, die nie zu unterschätzende SG Freiburg/Oederquart, die beinahe als bestes Rückrundenteam noch aufgestiegen wäre und von einer starken Physis und gutem Teamgeist lebt, sowie der TSV Großenwörden, der über eine junge, entwicklungsfähige und kampfstarke Truppe verfügt. Mal sehen, was der neue und erfahrene Coach Uwe Duchow hier herauskitzeln kann.

Schwere Situation für beide Kreisligaabsteiger Die beiden Kreisliga-Absteiger stehen vor einer sehr schweren Saison. Auf der einen Seite der MTV Hammah II, wo innerhalb des Vereins erst einmal die Spieler sortiert werden müssen. Es ist bei Weitem noch nicht klar, wer in der zweiten oder dritten Mannschaft spielt. Der neue Trainer ist Tjorven Middeke, der zuletzt zusammen mit Michael Breuer die dritte MTV-Mannschaft zum überraschenden Meistertitel in der 3. Kreisklasse führte. Der FC Wischhafen/Dornbusch verlor fast seinen kompletten und sehr erfahrenen Kreisligakader und muss aufpassen, nicht gleich wieder in die gefährliche Zone zu geraten. Für Trainer Norman Pehmüller keine leichte Aufgabe, innerhalb kürzester Zeit eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Vom direkten Aufstieg sollte man in beiden Vereinen auf keinen Fall sprechen. Dafür ist man auch zu deutlich und chancenlos aus der Kreisliga abgestiegen. Es ist sowohl für den MTV als auch den FC ein kompletter Neuanfang.