Eine Liga ohne klaren Favoriten

In den vergangenen Jahren waren es der FC Wischhafen/Dornbusch, die SG Lühe, der TuS Eiche Bargstedt und zuletzt der SV Agathenburg/Dollern, die quasi vor der Saison als Meister der 1. Kreisklasse feststanden. Die Frage war jeweils nur, wie deutlich machen es die Topfavoriten?
In der bevorstehenden Spielzeit dürfte es anders aussehen. Kann sich überhaupt ein Team von der Konkurrenz entscheidend absetzen? Vermutlich eher nicht.
Der FC Oste/Oldendorf II wurde Vizemeister, durfte aber nicht aufsteigen, da die erste Mannschaft aus der Bezirksliga in die Kreisliga abstieg. Dennoch spielte der FC hinter Meister Agathenburg/Dollern eine starke Saison. Die SV Drochtersen/Assel IV durfte, verzichtete als Tabellendritter überraschend auf den Aufstieg. „Unsere Mannschaft hat sich dagegen entschieden“, so D/A-Trainer Andre Matties. Für einen Gesamtverein wie Drochtersen/Assel sicherlich eine fragwürdige Entscheidung. Beide Mannschaften dürften auch diesmal zum engeren Kreis der Meisterschafts- oder Aufstiegsanwärter gehören. Beim FC muss man abwarten, welche Spieler dem neuen Trainer Thomas Borstelmann regelmäßig zur Verfügung stehen. Während sich beim FC innerhalb des Vereins die Spieler zwischen den drei Herrenmannschaften immer hin- und hergeschoben werden, dürfte D/A-Coach Andre Matties ein fast identischer Kader wie in der Vorsaison zur Verfügung stehen. Mit Pepe Jagemann und Malte Horwege verfügen die Kehdinger über ein schnelles und torgefährliches Sturmduo.
Zum engeren Favoritenkreis zählen der personell verstärkte und somit auch breiter aufgestellte SV Burweg, die nie zu unterschätzende SG Freiburg/Oederquart, die beinahe als bestes Rückrundenteam noch aufgestiegen wäre und von einer starken Physis und gutem Teamgeist lebt, sowie der TSV Großenwörden, der über eine junge, entwicklungsfähige und kampfstarke Truppe verfügt. Mal sehen, was der neue und erfahrene Coach Uwe Duchow hier herauskitzeln kann.
Schwere Situation für beide Kreisligaabsteiger
Die beiden Kreisliga-Absteiger stehen vor einer sehr schweren Saison. Auf der einen Seite der MTV Hammah II, wo innerhalb des Vereins erst einmal die Spieler sortiert werden müssen. Es ist bei Weitem noch nicht klar, wer in der zweiten oder dritten Mannschaft spielt. Der neue Trainer ist Tjorven Middeke, der zuletzt zusammen mit Michael Breuer die dritte MTV-Mannschaft zum überraschenden Meistertitel in der 3. Kreisklasse führte. Der FC Wischhafen/Dornbusch verlor fast seinen kompletten und sehr erfahrenen Kreisligakader und muss aufpassen, nicht gleich wieder in die gefährliche Zone zu geraten. Für Trainer Norman Pehmüller keine leichte Aufgabe, innerhalb kürzester Zeit eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Vom direkten Aufstieg sollte man in beiden Vereinen auf keinen Fall sprechen. Dafür ist man auch zu deutlich und chancenlos aus der Kreisliga abgestiegen. Es ist sowohl für den MTV als auch den FC ein kompletter Neuanfang.
Die beiden Aufsteiger aus der 2. Kreisklasse freuen sich sicherlich auf weitere packende Derbys. Mit dem Deinster SV II und VfL Fredenbeck schafften ausgerechnet die beiden direkten Ortsnachbarn den gemeinsamen Aufstieg. Aber nicht nur diese beiden direkten Duelle sorgen für Spannung. Wie kommen die beiden Neulinge insgesamt eine Klasse höher klar? Muss der Deinster SV II Spieler an den kleiner gewordenen Kader der ersten Mannschaft in die Kreisliga abgeben? Trainer Michael Stüve geht in sein fünftes Jahr beim DSV, der in der 2. Kreisklasse ein ganz starkes Jahr spielte.
Stimmt der Mix aus Jung und Alt beim VfL Fredenbeck? Kann Torjäger Yagiz Sinan seine 35 Tore aus der letzten Saison bestätigen. Die Luft wird für die Aufsteiger jedenfalls deutlich dünner, was die letzten Jahre immer wieder gezeigt haben. Auch zwischen der 2. und 1. Kreisklasse ist der Unterschied größer, als viele glauben.
Bleiben noch weitere fünf Teams, die zuletzt eher nach unten schauen mussten. Der TuS Harsefeld III war hier die Ausnahme. Mit dem neuen Trainer Patrick Matthes will man sicher an die Überraschungs-Hinrunde vom Vorjahr anknüpfen. Zum Winter stand der TuS fast sensationell auf Platz 2 der Tabelle. Einige erfahrene Akteure wie Sebastian Proft (TuS Harsefeld II), Philip Heinsohn (VfL Güldenstern Stade II) und Markus Reiche (SV Agathenburg/Dollern) stoßen zum Kader hinzu.
Für den SV Ottensen war es die bessere Rückserie, die den Klassenerhalt sicherte. Der etwas schmale Kader könnte zu einem Problem werden. Einige talentierte Spieler mit Zweitspielrecht könnten hinzukommen. Das sieht in Jork nicht viel besser aus, da auch noch einige Stammkräfte der letzten Spielzeit wegbrechen. Vom Potenzial her müssen die Altländer eigentlich besser abschneiden, aber wie sagt Trainer Max Frank immer so schön: „Wir würden gerne nur noch Zuhause und lediglich die Rückrunde spielen.“
Größtes Fragezeichen hinter dem TSV Wiepenkathen
Der TSV Eintracht Immenbeck II stand in der Vorsaison lange auf einem Abstiegsplatz, konnte sich aber gerade noch retten. Nach einem Jahr einspielen könnte es für Trainer Marvin König eine etwas ruhigere Saison werden. Das größte Fragezeichen steht hinter dem TSV Wiepenkathen II. Neue Trainer, Ali Hallal und Fabian Lang, lösten Manfred Mansfeld ab, viele neue und junge Nachwuchsspieler, die sich an die raue Luft im Herrenfußball gewöhnen müssen.
Letztlich kann aber auch der TSV für eine Überraschung sorgen. Da wird es in der 1. Kreisklasse mit Sicherheit die eine oder andere geben, nach oben wie unten, da sie so ausgeglichen sein wird wie lange nicht.