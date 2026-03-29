Eine Leistung wie in alten Zeiten

Timo Braun flankt, Niklas Koppitz köpft ein zum 2:0 für Beeck. – Foto: Michael Schnieders

Was wäre möglich gewesen, wenn der FC Wegberg-Beeck von Saisonbeginn an so Fußball gespielt hätte wie am Sonntagnachmittag? Diese Frage durfte man sich schon stellen nach dem starken 3:1 in der Fußball-Mittelrheinliga gegen Eintracht Hohkeppel, der mit Abstand stärksten Vorstellung seit langer Zeit.

Und Beeck übernahm sofort das Kommando und beschäftigte die Defensive des Regionalliga-Absteigers. Yannick Leersmacher (11.) und Niklas Koppitz (12.) setzten erste Duftmarken. In Minute 16 erklang dann die Torhymne: Marc Kleefisch scheiterte noch am per Fuß abwehrenden Darlington Ticha, Luca Bini setzte den Abpraller in die Maschen zur verdienten Beecker Führung.

Bereits am Freitagabend hatten die Mitglieder des FC Wegberg-Beeck den Grundstein für die Zukunft des Vereins gelegt und Tim Banerjee zum neuen Vorsitzenden und Justin Schöngen zum Geschäftsführer gewählt. Die Zukunft kann damit geplant werden. Im sportlichen Alltagsgeschäft stand mit Hohkeppel ein Hochkaräter auf dem Stundenplan.

Hohkeppel, am Donnerstagabend noch im Halbfinale des FVM-Pokals gegen Viktoria Köln unterlegen, fand nach gut 20 Minuten besser ins Spiel. Und hatte die große Chance zum Ausgleich: Mike Owusu fiel der Ball vor die Füße, der ehemalige Stürmer des 1. FC Düren verzog aber (25.). Tarik Dogan (32.) hielt im Fünfmeterraum den Fuß in eine scharfe Hereingabe, die Kugel strich knapp über das Beecker Tor.

Auf der anderen Seite schlug Beeck eiskalt zu: Timo Braun schickte einen Freistoß fast von der Torauslinie scharf in den Fünfmeterraum auf Niklas Koppitz, der mit seinen 1,70 Meter zum Kopfballungeheuer mutierte (38.). Vor der Pause hatten Bini und Koppitz weitere Gelegenheiten für die Gastgeber, die eine verdiente 2:0-Führung mit in die Kabine nahmen.

Die Viertelstunde nach der Pause sollte entscheidend werden, Hohkeppel hatte sich was vorgenommen. Owusu scheiterte an Yannik Hasenbein (46.). Merlin Schlosser und Timo Braun vergaben passable Gelegenheiten für Beeck., dann begann die Show des Beecker Keepers. Hasenbein parierte erst einen Diagonalschuss mit einer Hand, um kurz darauf spektakulär ein Geschoss von Rudolf Gonzalez aus dem Winkel (61.) zu kratzen. „Ich habe selbst nicht damit gerechnet, dass ich an den Ball dran komme“, kommentierte der Keeper, der vergangene Woche noch gepatzt hatte. Für Koppitz war die Phase sinnbildlich für den Aufschwung: „Das ist Hohkeppel, es war klar, dass sie kommen würden. Solche Phasen musst du als Mannschaft dann überleben, in der Hinrunde hätten wir vielleicht das 2:2 kassiert“, sagte der Offensivmann.

FC-Coach Mark Zeh griff ein und brachte Hirotaka Sugiura für Leersmacher ins defensive Mittelfeld. Und Beeck drehte Hohkeppels Drangphase in Person von Timo Braun den Saft ab: Der Rechtsaußen umkurvte den Gegner wie eine Slalomstange, zog nach innen und legte die Kugel cool ins lange Eck zum 3:0 (67.). Erst der eingewechselte Gabriel Paczulla machte die Angelegenheit noch einmal spannend. Einen harmlosen Ball am Rande des Strafraums köpfte er sich selbst an den Arm, Firat Tuncer verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:3 (81.).

„Wir waren heute auf den Punkt da. Jeder hat alles reingeschmissen, wir haben fußballerische Akzente gesetzt und haben den Gegner beschäftigt, was sehr wichtig war“, resümierte Zeh nach der Partie, dem vierten Sieg in den letzten fünf Spielen. Zurück zur Eingangsfrage nach dem Was wäre wenn: „Es ist so gelaufen, wie es nunmal gelaufen ist in der Hinrunde“, sagte Zeh, unter dem Beeck seit Februar reichlich Punkte gesammelt hat. „Wir versuchen alles rauszuholen, was geht.“

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