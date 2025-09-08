Bei dieser Abwehraktion verletzt sich der Mülheim-Kärlichs Torhüter Felix Lehmann offensichtlich so sehr, dass er minutenlang behandelt und bandagiert werden musste. Noah Lorenz sah dafür die rote Karte. – Foto: Hans Krämer

Eine Lehrstunde in Sachen Effektivität Rheinlandliga: Das Spiel der FV Hunsrückhöhe Morbach gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich hatte einige Aufreger zu bieten. Die Stärke der Gäste erkannten Trainer Philipp Frank und seine Mannschaft nach dem 0:4 an. Kritik musste das Schiedsrichtergespann nach umstrittenen Entscheidungen einstecken.

Die Partie vor 125 Zuschauern im Alfons-Jakobs-Stadion begann aus Sicht der FV Hunsrückhöhe (FVH) zunächst vielversprechend: In der zwölften Minute eroberten die Hausherren durch frühes Pressing den Ball, ehe Noah Lorenz aus 18 Metern zum Abschluss kam. Gästekeeper Felix Lehmann wehrte den Ball jedoch zur Seite ab. Im Gegenzug kam es zum ersten Aufreger der Begegnung. Nach einem Foul von René Amtmann an Martin Jacobs zeigte Schiedsrichter Philipp Michels auf den Elfmeterpunkt. Kurios: Sein Assistent hatte zuvor die Fahne wegen Abseits gehoben, wurde jedoch von Michels überstimmt. Pascal Steinmetz übernahm die Verantwortung, scheiterte jedoch am überragend parierenden Yannick Görgen im Tor, der an diesem Tag zum 300. (!) Mal für die Hunsrücker zwischen den Pfosten stand.

Vier Minuten später war der Jubilar aber chancenlos. Nach einem Ballverlust von Amtmann im Mittelfeld leitete Paul Heuser den Ball zu Steinmetz weiter, der diesmal cool blieb und die Gäste vom Rhein in Führung brachte. Nur fünf Minuten danach folgte die nächste knifflige Szene. Wieder war Amtmann beteiligt, der diesmal im Duell mit Paul Heuser unter Bedrängnis den Ball verlor. Heuser reagierte gedankenschnell und lupfte über Görgen hinweg zum 2:0 für Mülheim-Kärlich ins Tor. Auch hier hatte der Assistent zunächst die Fahne wegen eines möglichen Foulspiels an Amtmann gehoben und wurde erneut von Michels überstimmt. Das sagt Nenad Lazarevic, Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich

Zu allem Übel aus Sicht der Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld musste auch noch Martin Schultheis wegen Oberschenkelproblemen vom Platz. Morbachs Trainer Philipp Frank brachte Erik Dippel und stellte auf eine Fünfer- beziehungsweise Dreierkette um. Kurz vor dem Pausenpfiff musste die FVH jedoch den nächsten Gegentreffer durch Steinmetz (45.) hinnehmen, der von der linken Seite nach innen zog und mit einem platzierten Schuss ins lange Eck traf. Nur Sekunden später kamen die Gastgeber zu ihrer besten Chance. Nach einem Eckball von Louis Kappes kam Maximilian Schemer aus wenigen Metern zum Abschluss. SG-Spieler Tobias Uhrmacher stand auf der Linie goldrichtig und klärte in höchster Not. Im zweiten Durchgang scheiterte zunächst Maximilian Schemer (47.) aus spitzem Winkel an Schlussmann Lehmann, ehe Marcel Schultheis (55.) nach einem Eckball freistehend aus wenigen Metern am Tor vorbei köpfte.