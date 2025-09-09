Eine Lehrstunde für Nievenheim

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr TSV Eller 04 Eller 04 VdS 1920 Nievenheim Nievenheim 19:30 PUSH

Der MSV Düsseldorf fuhr in Nievenheim einen 10:0-Kantersieg ein. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 5:0. „Das war kein Spiel auf Augenhöhe. Der Gegner hatte eine Qualität, die unsere junge und in Teilen unerfahrene Mannschaft noch nicht haben kann. Jeder unserer Fehler wurde sofort bestraft“, fasste VdS-Coach Thomas Boldt die Partie zusammen.

Für den Trainer ist das Ergebnis aber noch lange kein Grund, nervös zu werden. Das Saisonziel sei und bleibe der Klassenerhalt. Als Tabellenzwölfter nach vier Spieltagen kann der Aufsteiger bislang zufrieden sein. „Ich habe der Mannschaft schon vor der Saison gesagt, dass es Spiele geben wird, bei denen wir unter die Räder kommen werden. Unsere ersten drei Spiele haben gezeigt, dass die Jungs die Qualität für die Liga haben, aber es war uns klar, dass es Gegner geben wird, mit denen wir uns noch nicht auf Augenhöhe messen können“, sagt Boldt.

Trotz des deutlichen Resultats konnte der Trainer auch positive Aspekte aus der Packung ziehen: „Im ersten Durchgang haben wir noch spielerische Lösungen angeboten und konnten uns auch gute Torchancen erarbeiten. Durch individuelle Fehler und einem eiskalten Gegner konnten wir den Anschluss allerdings nicht halten. Deshalb muss es unser Ansporn sein, diese Fehler abzustellen, dann kann auch so ein Spiel anders laufen.“

Leichter wird es für den VdS Nievenheim in der kommenden Woche aber nicht. Am kommenden Freitag muss der VdS zum ungeschlagenen Tabellenführer TSV Eller. Die Düsseldorfer gewannen als einziges Team der Liga ihre ersten vier Spiele und kassierten dabei erst zwei Gegentreffer.

Das Bestmögliche mitnehmen

Das klingt erneut nach einer sehr großen Herausforderung für den Aufsteiger. Auch Thomas Boldt weiß, dass ein Sieg sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem will er eine klare Reaktion auf das MSV-Spiel sehen: „Wir müssen aus der Niederlage lernen. Ich merke der Mannschaft an, dass sie aus dem deutlichen Ergebnis noch mal zusätzlichen Ehrgeiz geschöpft hat, damit so was nicht mehr passiert. Wir wissen, wo unsere Fehler lagen. Wir haben eine kleine Chance, auch in Eller Punkte zu holen und die wollen wir auch nutzen. Wir fahren grundätzlich zu jedem Gegner, um Punkte zu holen.“

Für den Trainer ist es besonders wichtig, die Ergebnisse richtig einzuordnen. Boldt macht seiner Mannschaft, die unter anderem auf Abwehrchef Julian Huptas verzichten musste, keinen Vorwurf. „Die Tordifferenz muss uns nicht so wichtig sein. Es war wichtig, dass Wochenende Zeit zu haben den Kopf leer zu bekommen, damit wir uns jetzt wieder voll darauf fokussieren können, uns zu verbessern.“