Eine Legende tritt ab

Es gibt Spieler, die einen Verein prägen und zu einem Teil seiner Geschichte werden. Michal Fiala gehört ohne Zweifel in diese Kategorie. Nach 15 Jahren im Trikot des SV Rot-Weiß Kemberg beendet der langjährige Kapitän nun seine aktive Laufbahn und hinterlässt eine Lücke, die weit über das Sportliche hinausgeht.

Dabei hätte sein Weg ganz anders verlaufen können. Fußballerisch hervorragend ausgebildet in der Jugend des tschechischen Erstligisten FK Teplice, stand Fiala zeitweise sogar an der Schwelle zum Profifußball. Seine außergewöhnliche Qualität war in Kemberg unübersehbar. Immer wieder gab es Anfragen höherklassiger Vereine. Doch der defensive Mittelfeldspieler entschied sich für seine neue Heimat – eine Eigenschaft, die auch im Amateurfußball selten geworden ist. Zur Heimat gehören längst auch Frau, Haus, Kinder und die deutsche Staatsangehörigkeit.

Als der damals junge Tscheche im Jahr 2010 nach Kemberg kam, befand sich der Verein in einer turbulenten Phase. Dank der Unterstützung eines Sponsors und einiger weiterer tschechischer Spieler gelang Rot-Weiß der Sprung von der Landesklasse bis in die Verbandsliga. Der Sponsor ging, ebenso die Spieler und auch die Verbandsliga war schnell wieder Geschichte. Doch einer blieb: Michal Fiala.

Schon bald führte Fiala die Mannschaft als Kapitän auf das Feld. Dass er dabei nicht nur kämpfte, sondern auch spielerisch überzeugte, belegen die Zahlen eindrucksvoll: 316 Pflichtspiele, 124 Tore und keine einzige Rote Karte stehen laut FuPa-Statistik zu Buche. Für einen defensiven Mittelfeldspieler sind das außergewöhnliche Werte. Ebenso bemerkenswert: Selbst nach mehreren schweren Verletzungen und wiederholten Rücktrittsgedanken ließ sich Fiala immer wieder überzeugen, noch eine Saison dranzuhängen. Selbst in seiner letzten Spielzeit absolvierte er noch 25 Pflichtspiele. Wenn er fehlte, war das dem Kemberger Spiel anzusehen.

Abseits des Platzes war „Pudding“, wie ihn wohl jeder in Kemberg kennt, mindestens genauso beliebt. Seinen Spitznamen verdankt er einer längst legendären Geschichte aus den Anfangsjahren, als er diese Süßspeise regelmäßig palettenweise einkaufte. Aus der Anekdote wurde ein Markenzeichen – aus dem jungen Tschechen eine Vereinsikone. „Michal Fiala hat sich höchsten Respekt in der gesamten Fußballregion erarbeitet. Er ist ein herausragender Sportler und Mensch und in jeder Hinsicht ein Vorbild“, sagt Vereinsvorstand Roger Lajow.

Ganz verabschieden müssen sich die Kemberger Fans allerdings noch nicht. Am 9. Oktober 2026 wird Fiala im Rahmen des 95-jährigen Vereinsjubiläums noch einmal die Fußballschuhe schnüren – beim „Spiel der Legenden“. Was nach dem Schlusspfiff kommt, wird sich zeigen. Eines steht jedoch schon heute fest: Beim SV Rot-Weiß Kemberg werden ihm immer alle Türen offenstehen. Eine Option ist der Nachwuchs, denn beide Kinder spielen schon im Verein.