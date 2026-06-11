Eine Legende nimmt Abschied

Am letzten Spieltag war unsere Mannschaft zu Gast in Thalfingen. Trainer Oktay wollte in seinem letzten Spiel noch einmal einen Sieg holen. Bei heißen Temperaturen startete unsere Mannschaft denkbar schlecht und geriet bereits nach sechs Minuten in Rückstand. Ein Schuss von außerhalb des Strafraums konnte von Robin leider nicht gehalten werden. Nur fünf Minuten später musste Robin den Ball erneut aus dem Netz holen, wobei der gegnerische Stürmer jedoch aus stark abseitsverdächtiger Position gestartet war. Die Mannschaft ließ sich vom Rückstand und der Überlegenheit des Gegners allerdings nicht unterkriegen, und so konnte Mathis nach einem starken Steilpass von David per Flachschuss zum 2:1 verkürzen. In der 26. Minute musste Flo Schmid nach einem Zusammenstoß ausgewechselt werden; für ihn kam Andreas Conrad auf den Platz. Der Anschlusstreffer markierte einen kleinen Wendepunkt im Spiel, da unsere Mannschaft nun besser in der Partie war. Nennenswerte Torchancen konnte sie sich bis zur Halbzeit aber nicht mehr herausspielen.

In der Halbzeitpause kam Tobias Stammler in die Partie. Die Thalfinger kamen nach dem

Seitenwechsel wieder deutlich besser aus der Kabine und übernahmen zunehmend das Spiel.

Dennoch hielt unsere Mannschaft dagegen, musste aber bis zur 72. Minute noch zwei weitere Gegentore hinnehmen.

Bei den heißen Temperaturen wurden weitere Wechsel vorgenommen, so kam David Lässle

auf das Feld, und auch Oktay durfte in seinem letzten Spiel noch einmal sein fußballerisches

Können unter Beweis stellen. Dieser trieb unsere Mannschaft nochmals an, und so konnte

Tobi kurz vor dem Ende des Spiels nach einer Vorlage von Patrick zum 4:2-Endstand treffen.

Leider konnte unsere zweite Mannschaft unseren Co-Trainer nicht mit einem ersehnten Sieg

verabschieden. Trotzdem wollen wir unsere Dankbarkeit gegenüber Oktay zum Ausdruck

bringen, der mit uns sechs Jahre durch Höhen und Tiefen gegangen ist und stets dafür gesorgt hat, dass das Team bestmöglich aufgestellt ist.