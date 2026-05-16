Eine Kreisklassen-Relegation, die am Ende für die Katz ist? Bizarre Konstellation im Kreis Cham/Schwandorf möglich +++ Quartett will den ersten Matchball nutzen von Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Packt der FC Maxhütte-Haidhof die Rückkehr in die Kreisklasse? – Foto: Thomas Schneider

Im Fußballkreis Cham/Schwandorf nehmen in diesem Jahr nur fünf Mannschaften an der Relegation zur Kreisklasse teil. Vier freie Plätze werden ausgespielt. Entsprechend groß ist die Chance für alle Beteiligten, nachträglich den Ligaverbleib oder den Aufstieg zu fixieren. Es könnte auch zu einem Kuriosum können. Wenn nämlich die DJK Arnschwang über die Relegation den Bezirksliga-Erhalt schafft, wären sogar fünf Plätze frei. Dann wären alle fünf an der Playoffs-Serie beteiligten Teams Kreisklassist, was im Umkehrschluss hieße, dass alle Relegationsspiele sozusagen „für die Katz“ gewesen wären. Den an der Relegation beteiligten Vereinen stand es zur Wahl, die Bezirksliga-Relegation abzuwarten und erst dann einzusteigen oder sofort loszulegen. Einstimmig votieren sie dafür, schnellstmöglich mit der Relegation zu beginnen. Es soll nicht zu einer langen Pause nach dem eigentlichen Saisonende kommen.



Wie auch immer es am Ende kommt: Freilich wollen alle Mannschaften gleich den ersten Matchball nutzen, um nicht unnötig zittern zu müssen. Die erste Relegationsrunde geht am morgigen Sonntag über die Bühne. In Chamerau stehen sich der SC Arrach-Haibühl und der SV Wilting gegenüber, in Kreith duellierten sich die SF Weidenthal-Guteneck und der FC Maxhütte-Haidhof. Die Gewinner sind sicher Kreisklassist, für die Verlierer geht's weiter.



Spielort: Chamerau. Wer geht nächste Saison sicher in der Kreisklasse Ost an den Start? Diese Frage wird auf der Regeninsel beantwortet. Letztes Jahr musste der SC Arrach den bitteren Gang in die A-Klasse antreten. Diesen „Betriebsunfall“ könnten die Bayerwäldler umgehend wieder ausmerzen. Das Team von Trainer Günter Meindl, der im Winter installiert wurde und sechs von acht Ligaspielen gewann, schloss die Saison in der A-Klasse Ost als Vizemeister ab. Lediglich dem souveränen Meister Pösing/Wetterfeld musste Arrach den Vortritt lassen.



Während die einen hoch wollen, möchte der SV Wilting eine schwache Kreisklassen-Saison mit einem „Happy End“ abschließen. Die Schützlinge von Coach Andreas Groß – der Ex-Vilzinger (35) kam im Winter von der SpVgg Mitterdorf und wäre für die Relegation spielberechtigt – wurden in der Kreisklasse Ost Vorletzter und heimsten nur 16 Punkte ein. Während der Gewinner durch ist, geht für den Verlierer die Relegation weiter. Nächster Gegner wäre der TSV Klardorf, der am Mittwoch in einem Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt dem SV Mitterkreith unterlag.







Spielort: Kreith/Pittersberg. Zwei A-Klassisten aus dem Landkreis Schwandorf messen in Kreith die Kräfte. Die Sportfreunde Weidenthal-Guteneck mussten nach einem Herzschlagfinale in der A-Nord dem TSV Tännesberg II zur Meisterschaft gratulieren. Dementsprechend dürfte die Truppe von Trainer Max Mischinger, dem ehemaligen Landesligaspieler der SpVgg Pfreimd, mit einer Portion Wut im Bauch in diese Relegation gehen. Hier soll final der Aufstieg fixiert werden. Vor zwei Jahren hatte sich Weidenthal nach vielen Kreisliga-Jahren freiwillig in die A-Klasse zurückgezogen.



Mit Maxhütte-Haidhof wartet nun der Vizemeister der A-Klasse Süd. Der FCM bestach in dieser Spielzeit vor allem mit einer starken Offensive (80 Tore in 20 Spielen). Zwar ging die Generalprobe für die Relegation (0:2 gegen Eintracht Schwandorf) in die Hose, dennoch dürften Charles Schmidts Mannen mit Selbstvertrauen auftreten. Schließlich winkt die direkte Rückkehr in die Kreisklasse, aus der Maxhütte im Vorjahr nach einer Saison wieder abgestiegen war. Der Sieger dieser Partie feiert den Aufstieg, der Verlierer bekommt eine weitere Chance. Wer der nächste Gegner ist, steht noch nicht fest. Klardorf, Arrach und Wilting kommen infrage.



