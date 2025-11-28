Eine Konstante zwischen den Pfosten

Der SC 03 Weimar hat nach einem schwierigen Saisonstart zurück in die Spur gefunden. Sieben Punkte aus den letzten drei Partien sorgen für neues Selbstvertrauen. Ein Grund dafür ist aus Sicht von Torhüter Max Stern der frische Impuls nach dem Trainerwechsel – auch wenn dieser überraschend kam. Stern betont, dass die Mannschaft „mit der Entscheidung selbst nichts zu tun hatte, das lag komplett beim Vorstand“. Gleichzeitig sei es ihnen wichtig gewesen, geschlossen aufzutreten: „Wir standen und stehen hinter unseren Trainern, egal wie plötzlich die Entscheidung kam.“ Rückblickend, so der Schlussmann, habe der Wechsel „neuen Schwung reingebracht und uns einen frischen Impuls gegeben, den man in den letzten Spielen auch gesehen hat“.

Neue Trainingsmischung zeigt Wirkung

Im Trainingsalltag spürt die Mannschaft laut Stern deutliche Veränderungen. Viele Jahre arbeitete er unter Holger Orlamünde, der insbesondere auf moderne Trainingsformen setzte. Mit dem neuen Coach Thomas Müller habe sich die Herangehensweise spürbar gewandelt. „Jeder Trainer hat seine eigene Handschrift. Holger hat versucht, viele moderne Elemente ins Training einzubauen“, erklärt Stern. Nun bringe Thomas „viel von dem klassischen Ansatz ein, mit dem er selbst groß geworden ist“. Aus beidem sei eine Mischung entstanden, „die aktuell funktioniert“.

Stern als Konstante – und der Blick nach vorn

Max Stern spielt seit Jahren eine prägende Rolle im Kader der Weimarer. Er fühlt sich im Verein fest verwurzelt und sieht sich in der Verantwortung, Stabilität zu geben. „Ich fühle mich in Weimar seit Jahren wohl und versuche jede Saison, der Mannschaft Stabilität zu geben, egal ob auf oder neben dem Platz“, sagt er. Sein persönliches Ziel sei es, „konstant Leistung zu bringen und Verantwortung zu übernehmen“. Auch die Ambitionen des Teams nennt der Keeper klar: Man wolle sich „Schritt für Schritt aus der unteren Tabellenregion arbeiten und wieder Stabilität in unsere Spiele bekommen“. Gelinge das, könne man „hoffentlich auch irgendwann wieder in der Thüringenliga spielen“.