Eine komplette Saison ohne Heimsieg: SG Hungerbach verliert beim letzten Auftritt auf eigenem Platz

Oberhausen – Für all das, was sie in der Kreisliga erleben, muss Michael Schöttl jede Woche neue Worte finden. Diesmal sagt er: „Fühlt sich an, als würden wir auf einer Voodoo-Puppe hocken.“ Mal wieder haben seine Hungerbacher Fußballer auf die schmerzvollste Art und Weise ein Spiel verloren. Trotz Führung standen sie am Ende ohne Punkte da. Das Siegtor für die SG Aying zum 2:1 (1:1) fiel in der vorletzten Minute. Bereits im Hinspiel hatten die Ayinger in der Nachspielzeit getroffen. „Uns ist einfach nichts vergönnt“, so Trainer Schöttl.

Dabei hatte er’s vor der Partie mit den guten Geistern der Vergangenheit versucht. Ziemlich genau ein Jahr zuvor war die SG Hungerbach am selben Ort, dem Oberhausener Fußballplatz, aufgestiegen. Seitdem haben sie daheim in der Kreisliga kein Spiel gewonnen. In der Startphase sah alles nach dem ersten Erfolg aus. Tobias Schüller wuchtete einen Eckball von Bastian Dermaut ins Tor und packte die ganze Überzeugung seiner Mannschaft hinein. „Wir haben richtig Gas gegeben“, beobachtete auch der Coach. Weitere gute Chancen folgten, ehe Aying seinerseits via Ecke ausglich. Eine interessante Variante lenkte den Ball letztlich zu Benedikt Wohlschläger.