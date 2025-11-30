Eine knappe Stunde in Unterzahl: FCI-U21 verpasst Sieg gegen Letzten

2:2: Ein Ergebnis, das keinen der beiden Kontrahenten entscheidend weiterhilft. Der FC Ingolstadt II und der SC Großschwarzenlohe teilten sich im einzigen Sonntagsmatch der Bayernliga Nord auf dem Kunstrasenplatz des AUDI-Sportparks die Punkte. Während die "Schanzer" somit den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpassten, bedeutet das Ergebnis für das Schlusslicht zwar einen Achtungserfolg. Richtig weitergeholfen hätte den Mittelfranken allerdings nur ein Auswärtsdreier.
Lediglich 60 Zuschauer wollten die Partie verfolgen, die einen durchaus hohen Unterhaltungswert hatte. Vor allem in der Anfangsphase war einiges los. Die Gäste gingen durch Philipp Schwarz früh durch eine gekonnte Umschaltaktion in Führung (7.). Der Favorit zeigte sich aber davon wenig geschockt: Davide Sekulovic scheiterte nach einem tollen Solo zunächst an SC-Schlussmann Marius Gerlach, doch Emre Gül versenkte den Abpraller zum 1:1-Ausgleich (10.). Nur 120 Sekunden später drehten die Oberbayern die Partie komplett als Elias Decker seine Farben mit 2:1 in Front brachte. Bei einem Sekulovic-Freistoß, den Gerlach stark parierte, lag sogar der dritte Treffer (18.) in der Luft. Eine Wendung nahm das Match als Gül nach einer Unsportlichkeit n der 34. Minute vom Platz gestellt wurde. In Überzahl kam der Aufsteiger deutlich stärker auf und markierte folgerichtig durch Fabian Schäll den 2:2-Ausgleich (59.). Hinten raus bekamen die Schanzer-Youngsters wieder Oberwasser und hatten mit einem Alu-Treffer Pech.
"Es war ein komisches Spiel. Wir sind früh in Führung gegangen, haben dann aber postwendend einen Doppelpack gegen uns bekommen. Beide Gegentore haben wir nicht gut verteidigt. Nach dem Platzverweis hatten wir mehr Spielkontrolle, hatten nach der Pause eine richtig gute halbe Stunde. Da hatten wir sogar Chancen, das Ding für uns zu entscheiden. Am Ende hatten wir bei einem Pfosten-Kopfball des Gegners Glück. Unterm Strich war es ein gerechtes Ergebnis, auch wenn für uns mehr drin war", resümierte Gäste-Coach Florian Bauer.
FC Ingolstadt 04 II: David Klein, Muhammed Atak (78. Micah Ham), Mustafa Özden, Davide Sekulovic, Emre Gül, Berkay Öztürk, Leo Haas (73. Johann Chirinos), Tomislav Bagarić, Elias Decker, Jason Osei Tutu, Edis Bakic (62. Patrick Bachmann)
SC Großschwarzenlohe: Marius Gerlach, Christos Chatzioglou, Philipp Schwarz (77. Marc Roth), Markus Müller, Burc Takmak, Luca Ruiu, Fabian Schäll, Fabian Klose, Carlo Schwarzer (50. Simon Schallmayer), Timo Kräftner, Maximilian Takacs (84. Marcel Heinlein)
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Philipp Schwarz (7.), 1:1 Emre Gül (10.), 2:1 Elias Decker (12.), 2:2 Fabian Schäll (59.)
Rot: Emre Gül (34./FC Ingolstadt 04 II/Unsportlichkeit)