Eine Klatsche in Weimar

Trotz dessen startete die Schmöllner Mannschaft gut und hätte bereits nach fünf Minuten in Führung gehen können. Nach einem Eckball wurde der Schuss von Dominick Heinze allerdings noch vor der Torlinie geklärt. Auch ein Kopfball von Florian Schmidt nach Korent-Flanke ging knapp über das Tor der Heimmannschaft. Im dritten Versuch sollte es aber mit der Schmöllner Führung klappen: Eine Flanke von Florian Petrick verwandelt Leon Schulze humorlos zum 1:0 per Direktabnahme (12.) und belohnte die Rot-weißen für eine ordentliche Anfangsphase. Es war allerdings der Weckruf für die Goethestädter, welche nun den Ton angaben. Nach einem Konter legte der auffällige Florian Giebel quer und ein Stürmer konnte am zweiten Pfosten nicht kontrolliert abschließen (15.). Manuel Staatz kam wenig später aus 20 Metern frei zum Abschluss, zielte zu ungenau und somit knapp am Tor vorbei (16.). Ein weiterer Abschluss wurde ans Außennetz und somit zur Ecke abgelenkt. Diese verlängerte Till Bachmann unglücklich und sorgte fast für den Ausgleich (18.). Dieser fiel dann aber in der 21. Minute – zu diesem Zeitpunkt völlig verdient – durch einen traumhaften Schlenzer von halblinks (21.) durch Kevin Calenius. Auf der Gegenseite verpassten Leon Gentsch und Alexander Korent gleich zwei Mal die erneute Führung für den SVS (22.). Nach einer bereits bereinigten Situation kam Goalgetter Manuel Staatz noch einmal an den Ball, zeigte sich kaltschnäuzig und brachte Weimar mit 2:1 in Führung (25.). Nach einem Oehler-Fehlpass erhöhte Carlos Kühnemund auf 3:1 (29.). Die einzig nennenswerte Chance zur Resultatsverbesserung verpasste Florian Schmidt per Kopf nach Schulze-Eckball (41.). Weimar hingegen prüfte noch einmal die Stabilität des Querbalkens (41.) und konnte fast mit dem Pausenpfiff durch Manuel Staatz auf 4:1 erhöhen. Somit ging es mit einem 1:4 aus Schmöllner Sicht in die Pause.