"Eine Klasse schlechter": AL-ARZ erteilt Schonnebeck eine Lehrstunde

AL-ARZ feierte einen klaren Sieg. – Foto: Markus Becker

Die SpVg Schonnebeck II konnte Tabellenführer SC Türkiyemspor keinen Gefallen tun. Gegen den Zweitplatzierten AL-ARZ Libanon setzte es eine deftige 0:5-Pleite.

Trainer Sven Wienecke fand nach Abpfiff klare Worte: "Wir waren heute eine Klasse schlechter als der Gegner. Wir haben nicht ins Spiel gefunden und nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten.“ Besonders bitter aus Sicht der Gastgeber: Auch taktische Anpassungen zur Pause brachten keine Wende. "Wir haben umgestellt und volles Risiko gegangen, aber auch das hatte wenig Erfolg“, so Wienecke.

Schon früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Antonio Lombardi traf in der 6. Minute zur Führung, Mohamed El-Zein legte nach gut einer halben Stunde das 0:2 nach. Spätestens nach dem dritten Treffer durch Joel Lombardi kurz nach der Pause (50.) war die Partie entschieden. In der Schlussphase erhöhten Evangelos Mitsiotis (74.) und Ahrif Wendt (90.) auf den deutlichen Endstand.

Tatsächlich zeigte sich AL-ARZ in allen Belangen überlegen. Die Schonnebecker Defensive bekam kaum Zugriff, während offensiv nur selten Entlastung gelang. So war für Wienecke die Pleite sogar in der Höhe überaus verdient.

Fokus auf Entwicklung

Trotz der klaren Pleite bleibt die Situation für die Schwalben insgesamt stabil. Auf Rang fünf klafft derzeit zwar eine deutliche Lücke auf die Aufstiegsanwärter, die aktuelle Position als "Best of the Rest" lässt sich aber auch sehen, zumal es für die Schonnebecker auch das beste Abschneiden seit sechs Jahren wäre. Für Wienecke steht ohnehin ein anderer Aspekt im Vordergrund: "Wichtiger ist die Entwicklung des Teams. Wir haben eine sehr junge, lernfähige Mannschaft.“

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr DJK SG Altenessen DJK SG Alten SpVg Schonnebeck Schonnebeck II 15:15 PUSH

Für den restlichen Saisonverlauf gibt die Marschroute derweil wenig Raum für Interpretationen: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen und uns weiterentwickeln.“ So dürfte der Lerneffekt gegen Top-Teams wie AL-ARZ erst einmal im Fokus stehen. Direkt am kommenden Spieltag bietet sich der SpVg die Chance zur Rehabilitation. Es geht gegen den Tabellennachbarn DJK SG Altenessen (3. Mai, 15.15 Uhr)