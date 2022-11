Eine Kategorie drüber: Grüne Heide siegt souverän in Pframmern „Gegen andere reicht es, gegen Grüne Heide nicht“

Oberpframmern – „Gegen andere reicht es, gegen Grüne Heide nicht.“ Am Ende unterlag die Mannschaft von Trainer Manu Lutz mit 0:4 und muss sich eher wieder an der Abstiegsrelegation orientieren. Dabei zeigte der Gast schon im ersten Durchgang seine Klasse, Christian Häusler (19.) und Sebastian Heinerberg (40.) trafen zur 2:0-Pausenführung, zweimal verhinderte Aluminium einen noch höheren Rückstand für den TSV. Für die Heimelf vergab Felix Kronester per Kopf die beste Gelegenheit.

Huber: „Aber kein Vorwurf an die Spieler, Ismaning war besser.“ Für Oberpframmern steht nun noch das Kreispokalspiel am Dienstag in Glonn (20 Uhr) an, ehe man am Sonntag mit dem TSV Ebersberg zum Jahresausklang die Klingen kreuzt. (arl)

TSV Oberpframmern: Krötz, Niedermaier M. + D., Pommer, Lutz T., Borutta, Lechner, Esterl, Leidl, Probst, Kronester, Köster, Fürst.