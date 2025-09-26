„Eine junge, spielstarke Mannschaft“ – Härtetest für Spitzenreiter Olching

Olching – Nachdem am vergangenen Spieltag die gesamte Konkurrenz gepatzt habe, stehen die Blau-Weißen erstmals am Ende eines Spieltages auf dem Sonnenplatz. „Eine sehr coole Momentaufnahme“, sagte SCO-Trainer Felix Mayer. Größenwahnsinnig werde aber keiner, sagt der SCO-Coach.

Mit der Zweitvertretung des Bayernligisten FC Deisenhofen gibt die nach zehn Spieltagen torhungrigste Mannschaft ihre Visitenkarte im Amperstadion ab. 33-mal zappelte der Ball bereits in den gegnerischen Maschen. Allein 13 Treffer gingen auf das Konto von Torjäger Florian Weber. Zum Vergleich: Die drei erfolgreichsten Schützen des SCO kommen zusammen auf zehn Tore.

„Das ist eine junge, spielstarke Mannschaft, da sieht man die fußballerische Ausbildung in Deisenhofen“, sagt Mayer. Verstecken müsse man sich aber nicht. „Wir haben schon auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Zumal wir auch vor ihnen in der Tabelle stehen. Und das auch nicht zu Unrecht.“ Gegen die junge FCD-Reserve müsse sein Team den körperlichen Faktor einbringen, meinte Mayer. Der Coach kann, mit Ausnahme des noch rotgesperrten Luka Batarilo-Cerdic, auf den gesamten Kader zurückgreifen. Bei ein, zwei Akteuren stehe aber noch ein kleines Fragezeichen. (Dirk Schiffner)