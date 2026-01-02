Eine Institution im Jugendfußball Prominentes Starterfeld am Samstag beim Nußlocher Safeguard Masters-Cup

Der Jahresauftakt im Jugendfußball ist ganz eng mit dem FV Nußloch verbunden. Zum mittlerweile 20. Mal veranstaltet der Verein am Samstag sein internationales U14-Hallenturnier. Für den Safeguard Masters Cup geben sich, mal wieder, die Stars von morgen der großen Klubs, die Klinke in die Hand.

"Es war ein großer Kraftakt alles zu stemmen, zumal der frühe Termin aufgrund des folgenden Brückentags schwierig ist", sagt Stephan Anweiler. Der gebürtiger Nußlocher ist Hallensprecher, Mitglied des Organisationsteams und seit jeher eng mit dem Turnier verbunden. Er frohlockt: "Die Vorfreude ist riesig." Länger als der 40-Jährige ist nur noch Peter Lüll mit dabei und das seit der ersten Ausgabe. Das vor kurzem 70 Jahre alt gewordene Nußlocher Urgestein hat im November das Amt des Jugendleiters nach knapp vier Jahrzehnten an Anweiler übergeben.

Die Olympiahalle wird wie gewohnt professionell mit vielen Helferlein gefüllt und das Spielfeld mit Rund-um-Bande aufgebaut. Das 16-köpfige Organisationsteam des FV Nußloch und die rund 150 Helferinnen und Helfer haben in den vergangenen Wochen fleißig daran gearbeitet, um den Safeguard Masters-Cup im gewohnten Umfang ausrichten zu können. Die hochtalentierten Nachwuchskicker dürfen ab 9 Uhr zocken und zeitgleich nicht nur für Eltern und interessierte Besucher vorspielen. Das Turnier ist für Scouts der großen nationalen sowie internationalen Klubs eine Pflichtveranstaltung. Gewonnen haben das traditionsreiche Jugendturnier in den vergangenen 19 Jahren viele Nachwuchsteams von Bundesligisten. "Rekordsieger" Bayer 04 Leverkusen (sechs Turniersiege zwischen 2007 und ´15) ist dieses Mal allerdings nicht am Start. Für die Jugend des FC Bayern München kommt der Termin ebenfalls zu früh.