Eine Institution bleibt: Clemens Koplin verlängert bei Regionalligist

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Die Kontinuität beim FSV 63 Luckenwalde hat einen Namen: Clemens Koplin . In einer Zeit, in der das Fußballgeschäft oft von schnellen Wechseln geprägt ist, setzt der Verein ein deutliches Zeichen der Beständigkeit. Der dienstälteste Spieler der Mannschaft hat seinen Vertrag verlängert und wird damit in seine 13. Saison bei den Luckenwalder Farben gehen. Es ist eine Nachricht, die weit über eine gewöhnliche Personalie hinausgeht. Sie erzählt die Geschichte einer tiefen Verbundenheit zwischen einem Sportler und seinem Verein, die in der Regionalliga Nordost ihresgleichen sucht.

Clemens Koplin ist für die erste Mannschaft längst unersetzlich geworden, und das in einer besonderen Doppelrolle. Er schnürt nicht nur weiterhin die Fußballschuhe als Spieler, sondern trägt auch als Athletiktrainer maßgebliche Verantwortung für die körperliche Verfassung des Teams. Gemeinsam mit den Coaches und Physiotherapeuten arbeitet er daran, neue Maßstäbe in der Athletik der Mannschaft zu setzen.

Für den Spieler selbst ist die Entscheidung für ein weiteres Jahr eine Herzensangelegenheit, die auf einer langjährigen gemeinsamen Historie basiert. Clemens Koplin blickt mit Stolz auf den bisherigen Weg zurück und kommentiert seine Vertragsverlängerung mit Worten, die die tiefe emotionale Bindung widerspiegeln: „Ich wollte einfach mal schauen, wie weit ich komme. Jetzt sind es dann schon 13 Jahre. Ich glaube diese Zahl sagt alles über das Vertrauensverhältnis und den Spaß aus!“ Diese Schlichtheit in der Aussage unterstreicht die Authentizität einer Beziehung, die über ein Jahrzehnt lang gewachsen ist und nun in das verflixte, oder vielleicht gerade glückliche, 13. Jahr geht.

Die Bedeutung für das Mannschaftsgefüge

Die sportliche Leitung des Vereins lässt keinen Zweifel daran, wie hoch der Stellenwert des Routiniers für das gesamte Gefüge ist. Hendrik Brösel, der Geschäftsführer Sport beim FSV 63 Luckenwalde, findet deutliche Worte für die Wichtigkeit dieser Personalentscheidung. Er betont die Vielseitigkeit und die menschliche Komponente, die Koplin in den Verein einbringt: „Man kann sich unsere erste Mannschaft ohne Clemens kaum vorstellen. Und warum sollte man das auch? In sämtlichen Belangen ist er enorm wichtig für die Mannschaft und den Verein. Über seine Qualität als Spieler hinaus sorgt er als Teil des Trainerteams gemeinsam mit den Coaches und Physiotherapeuten für neue Maßstäbe in der Athletik der Mannschaft. Wir sind glücklich, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit fortführen zu können.“

Die aktuelle Lage im Klassement

Sportlich findet sich der Verein derzeit in einem stabilen Fahrwasser der Tabelle wieder. Nach 25 absolvierten Partien belegt der FSV 63 Luckenwalde mit 35 Punkten den neunten Tabellenplatz. Die Bilanz von neun Siegen, acht Unentschieden und acht Niederlagen bei einem Torverhältnis von 28:31 zeigt eine Mannschaft, die im gesicherten Mittelfeld agiert.

Vorbereitung auf das nächste Duell

Mit der Sicherheit der Vertragsverlängerung von Clemens Koplin im Rücken richtet sich der Fokus nun voll und ganz auf die kommenden sportlichen Aufgaben in der Regionalliga Nordost. Die nächste Herausforderung steht unmittelbar bevor: Am Samstag, 28.03.2026, tritt der FSV 63 Luckenwalde um 14 Uhr beim BFC Preussen an. Es ist die Chance, den neunten Tabellenplatz weiter zu festigen und mit der Erfahrung des dienstältesten Spielers in ein wichtiges Duell gegen den Aufsteiger zu gehen.