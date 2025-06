Der VdS Nievenheim kann mit der Saison mehr als zufrieden sein. – Foto: David Hausmanns

Eine in allen Belangen überragende Saison des VdS Nievenheim Mit einem jungen Kader schafften die Nievenheimer den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE Nievenheim

14 Punkte Vorsprung, Erster in der Hinrunden- sowie Rückrundentabelle, ebenso in der Heim- und Auswärtstabelle, die fairste Mannschaft, die beste Offensive der Liga, die beste Defensive, mit Kevin Scholz den besten Torjäger, im Schnitt die meisten Zuschauer – bei eigentlich allen Statistiken steht der VdS Nievenheim ganz oben. Die Mannschaft von Thomas Boldt und Co-Trainer Markus Esser dominierte die Kreisliga A in allen Belangen und sicherte sich mit großem Vorsprung den Aufstieg in die Bezirksliga.

„Das ist einfach Wahnsinn, was wir geschafft haben“, sagt Thomas Boldt. „Das war von allen Beteiligten eine überragende Saison, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.“ Denn die vorherige Spielzeit lief alles andere als rund: Nur sechs Siege holte der VdS in der Bezirksliga und stieg als Vorletzter ab. „Wir haben quasi bei Null angefangen, mit einer neu zusammengestellten Mannschaft, vier Spieler noch im A-Jugend-Alter. Und ich hab mich nach dem katastrophalen Abstieg eigentlich erstmal nur gefragt, wie ich es schaffe, dass die Jungs wieder Spaß am Fußball bekommen“, so Boldt. Träumerei beginnt im Winter

Das hat er schnell geschafft, und das Team ist schnell zusammengewachsen: „Die jungen Spieler haben sich direkt integriert und super weiterentwickelt, es war ein starker Zusammenhalt von Beginn an.“ Durch den Umbruch gab es erst mal überhaupt kein Saisonziel. „Mein Co-Trainer und ich haben nach der Vorbereitung nach ein paar Bier für uns das Ziel ausgegeben, Platz vier bis sechs zu erreichen“, so Boldt. Schnell zeigte sich, dass mehr drin ist. Mit nur einer Niederlage und einem Remis hatten die Nievenheimer schon acht Punkte Vorsprung nach der Hinrunde, zur Winterpause wuchs der Abstand noch auf elf Zähler an. „Natürlich dachte ich mir da schon, dass wir das irgendwie über die Bühne kriegen müssen – aber man weiß auch, was möglich ist. Mal zwei Spiele und das direkte Duell verlieren, dann sind es nur noch zwei Punkte, das hätte schnell gehen können“, sagt der Coach. „Nach so einer dominanten Hinrunde haben ja auch alle Mannschaften das Ziel, einen zu schlagen.“ Vier Spieltage später, nach geglücktem Start nach der Pause, glaubte er fest an den Aufstieg: „Man hat gemerkt, dass die Jungs trotzdem fokussiert geblieben sind und von Woche zu Woche geguckt haben. Das hab ich vorgelebt und wirklich alles getan, damit der Kopf nicht zu früh angeht.“ Am 9. Mai wurde der Aufstieg mit einem 4:2-Heimsieg gegen Grimlinghausen dann besiegelt. Jugendmannschaften stürmten den Platz, der Aufstieg wurde ausgiebig gefeiert, der Saisonabschluss drei Wochen später ebenso. Partybus, Mannschaftsurlaub auf Malle, das volle Programm. Die Konzentration blieb aber bis zum letzten Spieltag hoch: „Wir haben wie schon die ganze Saison über weiterhin kleine, interne Ziele ausgegeben – am Ende war das Ziel, auch die Rückrundentabelle noch zu gewinnen und das war nur mit drei Siegen möglich“, so der Coach.