Eine Hymne für Weida

Der Song ist dabei nicht nur ein musikalisches Aushängeschild, sondern auch ein Stück gelebte Vereinsgeschichte. Denn neben einem eigens geschriebenen Text, der die Entwicklung des FC Thüringen Weida aufgreift, wird eine echte Vereinsikone Teil des Liedes: Stadionsprecher Volker Georgius, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert, ist stimmlich in die Hymne integriert. Seit 1995 ist Volker die Stimme des Roten Hügels und durch dieses Lied wird seine Stimme auch über die Generationen hinweg weiterklingen. Eine emotionale und wertschätzende Geste für einen Mann, der den Verein seit Jahrzehnten mitprägt.

Volker Georgius hat nun seine Stimme in der Vereinshymne verewigt. Emotionen pur. – Foto: FC Thüringen Weida

Die Idee zu diesem besonderen Projekt kam vom Trainer Hendrik Penzel, der sich mit Präsident Nick Schubert über das Thema Vereinshymne austauschte. Die Verbindung zu Schillah war schnell hergestellt, denn Nick und der Musiker kennen sich noch aus Schultagen: „Wir saßen früher im Musikunterricht sogar nebeneinander. Damals war nicht abzusehen, dass er mit Musik mal Geld verdient. Umso mehr habe ich heute Respekt davor, weil er sich auch für unsere Stadt engagiert.“ Und genau dieses Engagement zeigt Schillah auf beeindruckende Weise: Er produziert den Song komplett kostenlos und ging sogar noch einen Schritt weiter. Aus eigener Tasche finanzierte er einen professionellen Produzenten aus Berlin, der auf Vereinshymnen spezialisiert ist, um dem Song die perfekte Klangqualität zu verleihen: „Ich unterstütze gerne das Ehrenamt. Wenn in Weida was passiert, dann freue ich mich und der FC Thüringen macht richtig viel für die Leute hier. Da gebe ich gern etwas zurück.“



Die Vereinshymne befindet sich aktuell in der finalen Produktionsphase. Bald wird sie auf Spotify veröffentlicht und für alle Fans des FC Thüringen Weida hörbar sein.