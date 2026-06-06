Eine Horror-Situation Relegation zur Kreisklasse A Sinsheim +++ Björn Schweter und Kai Feßenbecker sind nicht zu beneiden +++ Scheidende Siegelsbacher Trainer wechseln nach der Saison ausgerechnet zum Relegations-Gegner TSV Dühren +++ Am Sonntag um 15.30 Uhr in Helmstadt von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Björn Schweter (r.) und Kai Feßenbecker stehen am Sonntag im Fokus. – Foto: Siegfried Lörz

Es ist tatsächlich kein Einzelfall, in einer Relegation aber doch eine Premiere. 2010 stieg der TSV Dühren aus der Kreisliga ab. Letztlich entscheidend dafür war eine 4:6-Niederlage am letzten Spieltag gegen den TB Richen. Das Besondere dabei: Richens damaliger Spielertrainer Heiko Hafendörfer heuerte zu Beginn der darauffolgenden Saison als Trainer in Dühren an und gehörte beim 4:6 zu den Torschützen. Mit einem Remis hätte der TSV zumindest die Relegation erreicht. Stattdessen durfte der punktgleiche VfL Mühlbach in die Saisonverlängerung und hielt mit einem Sieg über die SG Waibstadt die Kreisliga.

Aus Sicht des TSV Dühren soll sich diese Geschichte am Sonntag in Helmstadt (Anpfiff, 15.30 Uhr) auf keinen Fall wiederholen. Als Drittletzter der Kreisklasse A will der Sinsheimer Stadtteilverein mit einem Relegations-Sieg über den B-Klassen-Vizemeister SC Siegelsbach die Liga halten. Dort hat aktuell mit Björn Schweter und Kai Feßenbecker das für die Saison 2026/27 schon längst verpflichtete neue Dührener Trainerduo das Sagen. "Die Situation ist der absolute Horror für uns", sagt Schweter. Der 38-Jährige ist ein sehr kommunikativer Mensch und hat deshalb mit allen Siegelsbacher und Dührener Verantwortlichen im Vorfeld ausgiebig gesprochen. "Es hilft ja alles nichts, wir nehmen es sportlich und werden daher alles dafür geben, um aufzusteigen", erläutert er die klare Zielsetzung für Sonntag, "die der schöne Abschluss für vier Jahre SC Siegelsbach für uns sein soll, zu deren Beginn wir die A-Klasse als großes Ziel ausgerufen haben. Außerdem ist ein Aufstieg etwas, das selbstverständlich jeder gerne in seiner Vita stehen hätte."

Dennoch, und da gibt es wahrscheinlich niemanden, der andere Meinung ist, Schweter und Feßenbecker sind alles andere als zu beneiden bei einer derart kuriosen Ausgangslage. "Es haben sich tatsächlich einige Trainer aus dem Kreis bei uns gemeldet und wollten wissen, wie wir damit umgehen", so Schweter. Zwischenzeitlich ging sogar das Gerücht um, die beiden würden beim Relegationsspiel nicht auf der Siegelsbacher Bank sitzen. "Keine Ahnung, wo das hergekommen ist, aber das wäre ja Wahnsinn", so Schweter, der klarstellt, "wir nehmen das an und ab nächster Woche können wir uns um Dühren kümmern." Es ist bemerkenswert und nötigt einem großen Respekt ab, wie offen und reflektiert der Siegelsbacher Coach damit umgeht.