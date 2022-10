Eine hohe Hürde für Kellerkind SV Allmersbach Der Fußball-Landesligist aus dem Täle muss zum Tabellenzweiten FV Löchgau.

Der FVL steht einen Punkt vor Heilbronn auf Rang zwei und gewann zuletzt sieben von acht Partien. Die Elf von Trainer Thomas Herbst, seit 2016 an der Seitenlinie des Teams aus der Besigheimer Ecke, scheiterte vergangene Saison in der Aufstiegsrelegation. Da Tabellenführer Neckarsulm schon neun Punkte Vorsprung hat, kämpft Löchgau vor allem darum, erneut die Relegation zu erreichen. Stanke weiß, „das ist ein sehr starker Gegner, der um den Aufstieg spielt“.

Vier Partien war die Täleself ungeschlagenen, dann riss gegen den starken Aufsteiger aus dem Unterland die Miniserie mit drei Unentschieden und dem Heimsieg gegen Bietigheim. Heilbronn hatte mehr Ballbesitz und nutzte einen Standard zur Führung. „Sonst hatte der VfR noch eine gute Chance, wir dagegen hatten zwei bis drei Möglichkeiten, bei denen wir nicht zuschlugen“, erzählt SVA-Coach Hannes Stanke. „In der zweiten Halbzeit sind wir besser im Spiel, bekommen nach einem individuellen Fehler das 0:2, reagieren gut und erzielen das Anschlusstor“, blickt der Trainer zurück und weiß, dass dann aber nichts mehr ging. Im Gegenteil: In der Schlussphase kassierte der SV zwei weitere Tore. „Standards besser verteidigen, mutiger im Ballbesitz sein und eigene Chancen besser nutzen“, verlangt der 44-Jährige nun fürs Spiel in Löchgau.

